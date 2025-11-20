Outfit in verschiedenen Rottönen: Kronprinzessin Amalia bedient sich an Máximas Kleiderschrank

Prinzessin Amalia der Niederlande hat sich für einen öffentlichen Auftritt in Den Haag am Kleiderschrank ihrer Mutter bedient. Königin Máxima hatte das rote Kleid bereits zu einem anderen Anlass getragen. Mit ein paar Details gab Amalia dem Look aber ihre eigene Note.
Die Veranstaltung markierte ein wichtiges Jubiläum: Vor 80 Jahren kam das niederländische Parlament nach dem Zweiten Weltkrieg erstmals wieder gemeinsam zusammen. Kronprinzessin Amalia (21) begleitete ihren Vater König Willem-Alexander (58) am Donnerstag zu einer Sondersitzung des Senats und des Repräsentantenhauses in Den Haag
und wählte zu diesem bedeutenden Staatsanlass ein Outfit aus der Garderobe ihrer Mutter Königin Máxima (54).