Outfit in verschiedenen Rottönen: Kronprinzessin Amalia bedient sich an Máximas Kleiderschrank

Prinzessin Amalia der Niederlande hat sich für einen öffentlichen Auftritt in Den Haag am Kleiderschrank ihrer Mutter bedient. Königin Máxima hatte das rote Kleid bereits zu einem anderen Anlass getragen. Mit ein paar Details gab Amalia dem Look aber ihre eigene Note.

Die Veranstaltung markierte ein wichtiges Jubiläum: Vor 80 Jahren kam das niederländische Parlament nach dem Zweiten Weltkrieg erstmals wieder gemeinsam zusammen. Kronprinzessin Amalia (21) begleitete ihren Vater König Willem-Alexander (58) am Donnerstag zu einer Sondersitzung des Senats und des Repräsentantenhauses in Den Haag

und wählte zu diesem bedeutenden Staatsanlass ein Outfit aus der Garderobe ihrer Mutter Königin Máxima (54).

Das Kleid in leuchtendem Rot von Natan ist also kein Neuzugang in der royalen Garderobe. Máxima trug es laut niederländischer "Vogue" bereits bei einem emotionalen Meilenstein: Im Jahr 2021, als ihre älteste Tochter mit 18 Jahren offiziell in den Staatsrat eingeführt wurde, erschien die Königin in exakt diesem Kleid. Damals kombinierte sie es mit einer breiten Taillengürtel-Variante, die dem Look eine strenge, formelle Note verlieh.

Amalias Neuinterpretation

Vier Jahre später interpretierte Amalia das Kleid jetzt neu. Sie ließ zum einen Hut und Handschuhe weg, die ihre Mutter als Accessoires zu der Robe getragen hatte. Zum anderen verzichtete sie auf den markanten breiten Gürtel und setzte stattdessen auf eine schmale, dezente Alternative. Diese kleine, aber wirkungsvolle Änderung verlieh dem Outfit eine lockerere Ausstrahlung. Über dem Kleid trug Amalia für die herbstliche Eleganz ein burgunderrotes Cape von Valentino - auch dieses ein vertrautes Stück aus dem Schrank der niederländischen Royals.

Das wiederholte Tragen von Kleidungsstücken innerhalb der königlichen Familie sendet auch eine wichtige Botschaft. In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit in der Mode immer mehr an Bedeutung gewinnt, zeigt das niederländische Königshaus Vorbildfunktion. Statt ständig neue Designer-Kreationen zu präsentieren, werden bewährte Stücke mehrfach getragen und neu kombiniert.

Dass Burgunderrot eine gern gesehene Farbe in ihrem Kleiderschrank ist und dass sie auf das mehrfache Tragen von Kleidungsstücken setzt, bewies Máxima zuletzt beim Empfang des Großherzogs Guillaume (44) und der Großherzogin Stéphanie (41) von Luxemburg im Schloss Huis ten Bosch. Das Kleid mit Drapierung an der Taille und in ebendieser Farbe hatte sie bereits beim Staatsbesuch in Zypern im März dieses Jahres getragen.