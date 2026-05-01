Outdoor-Yoga, Boccia, Color Walk: Das sind unsere 11 Tipps für den Frühling in Stuttgart

Open-Air-Klettern, Color Walk, Filmfestival und der beste Platz für den Sonnenuntergang. Im Frühling weiß man oft nicht, was man zuerst machen soll. Das solltet ihr nicht verpassen.

Wir haben alle darauf gewartet: Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und Stuttgart zeigt sich von seiner schönsten Seite. Endlich ist es wieder Zeit, die Wohnung gegen Wiesen, Parks und Sonnenterrassen einzutauschen! Ob entspannter Sonnenuntergang am See, sportliche Action zwischen Baumwipfeln, Yoga im Lapidarium oder stilles Lesen in WG-Atmosphäre – der Frühling im Kessel hat für jeden etwas zu bieten.

Wir haben die besten Tipps für euch gesammelt: von klassischen Outdoor-Aktivitäten über kulturelle Events bis hin zu kreativen Challenges, die euren Instagram-Feed aufpimpen. Egal ob ihr aktiv sein, entspannen oder einfach nur die Sonne genießen wollt – hier findet ihr garantiert die perfekte Inspiration für die schönsten Wochen des Jahres. Raus mit euch!

1.Outdoor Yoga und Pilates im Unipark oder im Lapidarium

Abendsonne im Park mit Freund:innen und eine erfrischende Yogaeinheit –klingt nach dem perfekten Plan? Dann haben wir Good News: Ab Mai könnt ihr von Montag bis Donnerstag im Unipark eure Matte ausrollen. Zwischen 18.30 und 19.30 Uhr unterrichten verschiedene Lehrer:innen aus dem Namoto-Yoga-Studio unterschiedliche Stunden für Anfänger:innen und für Fortgeschrittene. Wenn ihr Urban Sports Club oder Wellpass Mitglieder seid, könnt ihr euch eure Stunde direkt über die App buchen.

Unipark Stuttgart, ab 4.Mai, Mo-Do, 18.30-19.30 Uhr

Auch im Lapidarium wird montags von 18.45 bis 19.45 Uhr unter freiem Himmel Yoga praktiziert. In der Outdoor-Stunde von YogaThrive erwartet euch ein Vinyasa Flow, der die perfekte Balance aus Kraft und Entspannung bietet. Vergesst die eigene Matte nicht!

Ihr habt keine Lust auf Yoga? Vielleicht ist ja dann die Pilates-Einheit etwas für euch. Diese wird montags von 17.30-18.30 Uhr unterrichtet.

Perfekt für: Sportfans, die sich gerne unter freiem Himmel bewegen.

Lapidarium, Mörikestr. 24/1, Stuttgart-Süd, montags, Pilates: 17.30-18.30, Yoga: 18.45-19.45 Uhr

2. Boccia oder Frisbee im Rosensteinpark

Der Rosensteinpark ist riesig, wunderschön und perfekt für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten. Schnappt euch ein Boccia-Set oder eine Frisbee-Scheibe und verbringt einen entspannten Nachmittag auf den Wiesen. Danach könnt ihr noch zum Schloss Rosenstein spazieren oder euch einfach ins Gras legen. Bonus: Der Park ist nie überlaufen und hat viele schattige Plätzchen.

Perfekt für: Aktive Entspanner:innen, Gruppen und Picknick-Fans.

Rosensteinpark, Stuttgart-Nord

3. Aussicht genießen auf dem Birkenkopf

Der Birkenkopf ist nicht nur ein Mahnmal, sondern auch einer der besten Aussichtspunkte Stuttgarts. Der Aufstieg ist weniger anstrengend, als es auf den ersten Blick wirken mag und oben angekommen werdet ihr mit einem Panoramablick über den Kessel belohnt. Perfekt für einen Spaziergang mit anschließendem Sunset-Moment. Wer will, bringt ein Picknick mit.

Perfekt für: Wander-Fans, Geschichtsinteressierte und alle, die Stuttgart von oben sehen wollen.

Birkenkopf, Stuttgart-West

4. Weinwanderung durch die Weinberge

Stuttgart ist umgeben von Weinbergen – und die sind im Frühling besonders schön. Packt eure Wanderschuhe ein und erkunde die Weinberglandschaft rund um Rotenberg, Uhlbach oder Untertürkheim. Die Wege sind gut ausgeschildert, die Aussicht ist genial und unterwegs könnt ihr in einer der vielen Besenwirtschaften einkehren.

Perfekt für: Wander-Fans, Wein-Liebhaber:innen und alle, die sich nicht entscheiden wollen.

5. Tretboot fahren oder Sonnenuntergang am Max-Eyth-See

Zugegeben, um hier her zu kommen, muss man ein bisschen länger fahren, aber es lohnt sich! Der Max-Eyth-See ist der perfekte Platz für laue Frühlingsabende oder eine Runde mit dem Tretboot. Packt euch eine Decke, Snacks und Spaßgetränke ein und lasst den Abend entspannt ausklingen, während die Sonne langsam untergeht und sich im See spiegelt. Bonus: Die Liegewiesen laden zum Picknicken ein und drumherum gibt’s schöne Spazierwege.

Perfekt für: Feierabend-Entspannung, Picknicks mit Freund:innen und alle, die Wasser lieben.

Max-Eyth-See, Stuttgart-Mühlhausen

6. Kaffee & Kuchen im Grünen

Nichts schreit mehr „Frühling“ als Kaffee und Kuchen draußen! Rund um Stuttgart gibt’s mehrere Cafés mit Außenbereichen mitten im Grünen – zum Beispiel am Bärensee. Hier könnt ihr in Ruhe brunchen, Kaffee trinken und die Natur genießen. Danach bietet sich ein Spaziergang um den See an. Sonnenbrille auf und los geht’s.

Perfekt für: Kaffee-Liebhaber:innen, Entspannungssuchende und Sonntagsausflügler:innen.

Bärensee, Stuttgart-Rohr

7.Color Walk durch den Kessel (über die Stäffele)

Wer sich viel auf Insta herumtreibt, dürfte an dem Trend nicht vorbeigekommen sein: der Color Walk. Das Prinzip ist einfach: Man sucht sich vor dem Spaziergang eine Farbe aus und fotografiert alles, was man in dieser Farbe findet. Heraus kommt ein ästhetisches Mosaik in blau, gelb, rot oder welcher Farbe auch immer. Die perfekte Challenge, um den Blick für Details zu schärfen, bewusster durch die Stadt zu gehen und die Umgebung neu zu entdecken.

Perfekt für: Fotografie-Fans, Urban Explorer und alle, die Stuttgart mal anders entdecken wollen.

8. Im Waldklettergarten sich selbst herausfordern

Lust auf Action zwischen Baumwipfeln? Im Waldklettergarten in Zuffenhausen könnt ihr euch durch verschiedene Parcours hangeln, balancieren und schwingen – von easy bis richtig anspruchsvoll. Umgeben von Wald und Natur ist das der perfekte Mix aus Sport, Adrenalin und Frischluft. Ob Anfänger:in oder Kletter-Profi, hier findet jede:r die passende Herausforderung. Nach dem Klettern könnt ihr entspannt durch den Wald spazieren oder auf der Terrasse des angrenzenden Biergartens chillen. Tipp: Am besten vorher online reservieren, vor allem am Wochenende!

Perfekt für: Abenteuerlustige, Sportliche und alle, die Höhenluft lieben.

Waldklettergarten, Hischsprungallee 5, Stuttgart-Zuffenhausen

9. Internationales Trickfilmfestival

Vom 5. bis zum 10. Mai wird Stuttgart zur Hauptstadt der Animationskunst! Beim Internationalen Trickfilm-Festival (ITFS) treffen internationale Animationsstars auf regionale Kreative, Filmfans auf Brancheninsider – und ihr mittendrin. Von preisgekrönten Kurzfilmen über Langfilm-Highlights bis hin zu interaktiven Mitmach-Angeboten: Hier erlebt ihr Animation in all ihren Facetten.

Perfekt für: Filmliebhaber:innen und alle, die es noch werden wollen.

Internationales Trickfilmfestival, Stuttgart, verschiedene Orte

10. Silent Reading Party

Im Mai lädt die Lesereihe »zwischen/miete – Junge Literatur in Stuttgarter WGs« wieder zur Silent Reading Party ein – bringt dafür einfach ein Buch eurer Wahl mit. Im Vordergrund steht das ungestörte, gemeinsame Leseerlebnis in entspannter Atmosphäre – ein Gegenprogramm zu ständiger Erreichbarkeit und Reizüberflutung. Also: Handy weg und Zeit nehmen, um die Seiten aufzuschlagen. Für Snacks und Getränke ist gesorgt. Auch eine gute Idee, falls sich der Frühling mal von seiner regnerischen Seite zeigen sollte. Der Eintritt ist frei!

Silent Reading Party, Breitscheidstr. 4, Stuttgart-Stadtmitte, 10.5., 16 Uhr

11. Radtour durchs Neckartal

Schwingt euch aufs Rad und erkundet das Neckartal! Die Radwege entlang des Neckars führen dich raus aus der Stadt, vorbei an Weinbergen, durch kleine Orte und immer am Fluss entlang. Frische Luft, schöne Aussichten und das Gefühl von Freiheit – besser kann ein Frühlingstag kaum starten, oder? Nicht vergessen: Die Eispause in Bad Cannstatt, Fellbach, Esslingen oder wo auch immer.

Perfekt für: Aktive, Natur-Liebhaber:innen und alle, die mal raus aus Stuttgart wollen, ohne weit zu fahren.