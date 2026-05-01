Outdoor-Yoga, Boccia, Color Walk: Das sind unsere 11 Tipps für den Frühling in Stuttgart

Open-Air-Klettern, Color Walk, Filmfestival und der beste Platz für den Sonnenuntergang. Im Frühling weiß man oft nicht, was man zuerst machen soll. Das solltet ihr nicht verpassen.
Wir haben alle darauf gewartet: Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und Stuttgart zeigt sich von seiner schönsten Seite. Endlich ist es wieder Zeit, die Wohnung gegen Wiesen, Parks und Sonnenterrassen einzutauschen! Ob entspannter Sonnenuntergang am See, sportliche Action zwischen Baumwipfeln, Yoga im Lapidarium oder stilles Lesen in WG-Atmosphäre – der Frühling im Kessel hat für jeden etwas zu bieten.