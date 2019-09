1 Die Nachfrage für Outdoor-Fitness-Anlagen in Stuttgart ist hoch. Foto: Pressefoto Baumann

Bei gutem Wetter kann man in Stuttgart getrost das Fitnessstudio nach draußen verlegen. Möglich machen das sogenannte Calisthenics-Parks, die man an immer mehr Stellen in der Stadt findet. Wir zeigen Ihnen, wo Sie an der frischen Luft trainieren können.

Stuttgart - Ein paar Wochen bleiben noch, ehe man sich nicht mehr freiwillig nach draußen begibt. Solch angenehmen Temperaturen eignen sich nicht nur gut für einen Biergartenbesuch, sondern auch, um an der frischen Luft Sport zu machen. Das hört aber nicht beim Joggen oder Radfahren auf, auch Fitness-Liebhaber finden in Stuttgart einige Anlaufstellen.

Sogenannte Calisthenics-Parks sind gewissermaßen Fitnessstudios unter freiem Himmel, allerdings wird hier nur mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet. Ein Beispiel, das wohl jeder kennt, sind Klimmzugstangen, bei den meisten Calisthenics-Anlagen kann man allerdings den ganzen Körper trainieren. Auch in Stuttgart findet man viele der kostenlosen Outdoor-Fitness-Anlagen.

Auf unserer Karte sehen sie, wo Sie überall in Stuttgart draußen trainieren können:

Einige der Trainingsstätten wurden von der Stadt gebaut. So sind die Calisthenics-Anlagen in Zuffenhausen, Neugereut, Bad Cannstatt und Stuttgart-Süd in der Verantwortung des Garten-, Friedhofs- und Forstamts. Die anderen Anlagen sind in der Hand von Sportvereinen oder Verbänden und nur teilweise öffentlich zugänglich.

Die Stadt Stuttgart führt derzeit Untersuchungen zu urbanen Bewegungsflächen durch. Dabei habe sich „deutlich gezeigt, dass solche urbanen Bewegungsmöglichkeiten stark nachgefragt werden“, heißt es seitens der Stadt. Das Amt für Sport und Bewegung sei bereits dabei, die nächste Anlaufstelle zu bauen. Beim Neubau der Sporthalle Waldau in Degerloch entstehe gerade eine große Fläche mit öffentlichen Outdoor-Fitness-Anlagen.