Outdoor-Filmfestival in Backnang: Natur und Nervenkitzel auf der Kinoleinwand in Backnang

Das Universum Kino Backnang zeigt am 11. November spektakuläre Kurzfilme des Bayerischen Outdoor Filmfestivals (B/O/F/F). Hier gibt’s einen Vorgeschmack in Bildern.

Er kennt die Berge, das Eis, die Kameras – und das Kino seiner Kindheit. Joachim Stark ist Kletterer, Skifahrer, Filmemacher und stammt aus Cottenweiler bei Backnang (Rems-Murr-Kreis). Heute lebt er in Oberbayern, mitten in der Bergwelt, wo das Bayerische Outdoor Filmfestival (B/O/F/F) seinen Ursprung hat. Doch jedes Jahr bringt er ein Stück davon zurück in die alte Heimat: ins Universum Kino Backnang, wo am 11. November wieder die besten Outdoorfilme der Saison laufen.

Die Filme, die er mitgebracht hat, sind spektakulär – insgesamt bis zu sieben Kurzfilme stehen auf dem Programm. Je nach Ablauf des Abends kann das BOFF-Team einen Beitrag kürzen oder streichen, um die Gesamtlänge von rund zweieinhalb Stunden einzuhalten. Den Auftakt macht ein schwindelerregendes Experiment in der Luft.

Grenzerfahrung am Fels

Im Film „Walking on Clouds“ beispielsweise wagen sich die Highliner Friedi Kühne und Lukas Irmler auf ein 25 Millimeter schmales Band zwischen zwei Heißluftballons – 2500 Meter über dem Boden. Der Versuch, die höchste Highline der Welt zu begehen, wird zum Balanceakt zwischen Himmel und Erde.

In „B.I.G.“ begleiten die Zuschauer die Klettergrößen Jakob Schubert und Adam Ondra in die Hanshelleren-Höhle bei Flatanger (Norwegen). Dort wartet eines der schwierigsten Projekte der Welt: 50 Meter Fels, bewertet mit dem Schwierigkeitsgrad 9c. Der Film zeigt, wie Schubert und Ondra gemeinsam an dieser Linie arbeiten – mit unzähligen Zügen, Kraftakten und Taktik.

Abenteuer zwischen Wildnis und Meer

Mit „The Patagonia of Asia“ brechen die Mountainbiker Gerhard Czerner und Gerald Rosenkranz in die entlegensten Bergregionen Zentralasiens auf. Es ist ein Film über unberührte Landschaften, logistische Grenzerfahrungen und das Gefühl, klein zu sein inmitten gewaltiger Natur. Die beiden Biker kämpfen sich durch die unwirtliche Gegend, in eisigen Höhen, an oder jenseits der Grenze des Fahrbaren.

Sportlettern am absoluten Limit Foto: BOFF

Im Film „Exploring Senja“ ziehen die früheren Weltcup-Konkurrenten Ingolf Schmitt und Andi Prielmaier los – diesmal nicht gegeneinander, sondern als Freunde auf der Jagd nach Abenteuern. Ziel ist die kaum bekannte Insel Senja jenseits des 67. Breitengrads, wo schroffe Gipfel wie Drachenzähne aus dem Atlantik ragen. Im Winter befahren sie mit Skiern steile Flanken und enge Rinnen bis ans Meer, später kehrt Prielmaier mit seinen Söhnen Simon und Moritz zurück – im Sommer, mit Mountainbikes im Gepäck. Gemeinsam versuchen sie eine Durchquerung der Insel und zeigen in selbstironischen Bildern, dass Abenteuer auch Familiengeschichten sein können.

In „Freer.Al.de“ nehmen die Freerider Felix Wiemers und Max Kroneck ihr eigenes Tun aufs Korn. Mit augenzwinkerndem Humor entwickeln sie eine App, die jede Bewegung im Schnee vermessen soll – und zeigen dabei, dass Abenteuer nicht in Zahlen passt. Zwischen Powder, Codezeilen und Kamerateam entsteht eine witzige Reflexion über den Drang nach Perfektion.

„Strompiraten“ führt drei Freunde – Alexandra Schweikart, Christopher Igel und Florian Schüle – aufs Meer. Ihr Ziel: Kletterrouten, die nur per Segelboot erreichbar sind. Sie verbinden Klettern und Segeln, Wasser und Fels, Wind und Muskelkraft.

Zum Abschluss zeigt „No Way!“ den französischen Paraglider Jean-Baptiste Chandelier, der mit spielerischer Präzision zwischen Berghängen, Dörfern und Straßen fliegt. Millimeterarbeit in der Luft, eingefangen in poetischen Bildern – Paragliding als Tanz mit der Schwerkraft.

Live moderiert und mit Gast auf der Bühne

Das Filmprogramm wird von Joachim Stark aus Cottenweiler moderiert. Als besonderer Gast ist Robin Wilkens aus Stuttgart dabei. Er präsentiert seinen Kurzfilm „Fight for your Passion“, ein Porträt über Persönlichkeit, Schicksal und die Mountainbike-Community. Zuschauerinnen und Zuschauer können außerdem hochwertige Preise der Festival-Sponsoren gewinnen.

„Vorletztes Jahr hatte ich die Idee, unsere B/O/F/F-Filme auch im Kino meiner Kindheit zu zeigen“, erzählt Stark. „Annegret und Julia Eppler, die Betreiberinnen des Kinos, waren neugierig und mutig genug, etwas Neues in ihr Kino zu holen. Im nunmehr dritten Jahr kann man sagen: Es hat sich im Universum eine kleine B/O/F/F-Tradition begründet.“

Das Bayerische Outdoor Filmfestival (B/O/F/F) ist am Dienstag, 11. November, um 19.30 Uhr im Universum Kino Backnang, Sulzbacher Straße 32, zu sehen.