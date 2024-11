Rätsel lösen und dabei die Stadt erkunden: Exit Games müssen nicht in einem klassischen Escape Room gespielt werden, das geht auch im Freien. Welche Outdoor Escape Games in Stuttgart auf Rätselfans warten.

Das klassische Escape Game findet in einem geschlossenen Raum statt, dem die Spieler entkommen müssen, indem sie knifflige Rätsel lösen. Wer die verfügbaren Escape Rooms in Stuttgart bereits durchgespielt hat oder sich eine Outdooraktivität wünscht, findet jede Menge Spaß und Spannung in Outdoor Escape Games in Stuttgart.

City Escape

Im BA-YuGiOhshop in der Calwerstraße 26 können sich Rätselfreunde einen Koffer voller cooler Gadgets und ein iPad abholen, bevor es los geht auf Entdeckungstour durch die Stuttgarter Innenstadt. Zwei Stunden haben die Teilnehmenden Zeit, eine Mission zu erfüllen. Mit von der Partie sind spannende Rätsel, ganz wie man sie aus den klassischen Escape Rooms kennt. Mindestens zwei Teilnehmende müssen mitspielen, nach oben gibt es kaum Grenzen, denn es können auch mehrere Teams gebildet werden, die gegeneinander antreten. Je mehr Personen mitspielen, desto günstiger wird es pro Person.

Es stehen verschiedene Plots unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. Für Kinder gibt es eine extra leichte Variante. Auch besondere Pakete für Junggesellenabschiede, Firmenfeiern oder Kindergeburtstage werden angeboten.

Weitere Informationen finden Interessierte online auf der Webseite von City Escape Games.

City Games Stuttgart

Auf die Suche nach dem Täter begeben sich echte Exit-Fans auch mit den Touren von City Games Stuttgart. Spannende Rätsel erwarten die Mitspieler und führen sie auf der Suche nach der Lösung gleichzeitig vorbei an den schönsten Orten der Landeshauptstadt. Mindestens sechs Teilnehmende sollte man zusammentrommeln, um an diesem Exit Game teilzunehmen. Bis zu 40 Spieler können an der Krimirallye oder dem Exit Game teilnehmen. Mitmachen können alle ab 16 Jahren. Ganze fünf Stunden dauern beide Touren und kosten knappe 40 Euro pro Person. So haben Teilnehmende auch genug Zeit, sich die Sehenswürdigkeiten Stuttgarts anzusehen, wenn sie die Spur des Verbrechens zu diesen führt. Gewappnet mit einem Tablet, verfolgen die Teilnehmenden ihre Spuren.

Weitere Informationen zu den Touren und zur Buchung gibt es auf der Webseite von City Games Stuttgart.

Escape the City

In verschiedenen Touren entdecken Teilnehmende von Escape the City nicht nur die Stadt, sondern lösen auch knifflige Rätsel. Die verschiedenen Touren bieten unterschiedliche Erlebnisse: Rätselerprobte ermitteln gemeinsam mit Sherlock Holmes ein bisher ungeklärtes Verbrechen, befreien ein Mädchen aus den Fängen ihrer Entführer oder müssen eine Vergiftung des Wassers im Mittleren Schlossgarten verhindern. Wer hier ein Spiel bucht, bekommt die Fallakte und alle Beweismittel bequem nach Hause geschickt. Bewaffnet mit Akte und Smartphone können die Ermittler dann den Startpunkt aufsuchen, der ihnen im Briefing mitgeteilt wird und eigenständig ermitteln. Mindestens zwei und höchstens acht Personen können gemeinsam in einem Team antreten. Sind mehr Spieler vorhanden, werden sie auf mehrere Teams verteilt. Ganze drei Stunden wird gespielt und das für einen Gruppenpreis von knapp 80 Euro. Vorteil: Hier ist man an keinen verbindlichen Termin gebunden, sondern kann spielen, wann man möchte.

Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Bestellung der Touren gibt es auf der Webseite von Escape the City.

My City Hunt

Mit dem Smartphone auf Schnitzeljagd gehen alle, die sich ein Exit Game über My City Hunt buchen. Online entscheiden sich die Spieler für die gewünschte Tour und kaufen im Ticketshop die entsprechende Anzahl Tickets. Mindestens zwei Teilnehmer müssen mit von der Partie sein, maximal mit 33 Personen kann man spielen. Die gekauften Tickets sind sechs Monate gültig. Wenn man beginnen möchte zu spielen, aktiviert man mittels des Ticketcodes die Schnitzeljagd in der App auf dem Smartphone. Etwa drei Stunden dauert eine Tour und ab 16 Jahren kann jeder teilnehmen. Gespielt werden kann, unabhängig von der Buchung, zu einem beliebigen Zeitpunkt. Knappe 13 Euro pro Person werden fürs Mitmachen fällig.

Auch als Firmenevent eignet sich das Outdoor Escape Game ideal. Firmenkunden erhalten zusätzlich eine Betreuung durch einen Guide per Chat, können auf eine gemeinsame Bildergalerie zugreifen und die Highscores einsehen, bekommen Urkunden mit Teamfoto und Namen ausgestellt und die Teilnehmenden können sich durch einen Team-Chat vernetzen.

Weitere Informationen zum Spiel, Ablauf und verschiedenen Touren finden Interessierte auf der Webseite von My City Hunt.

We-Escape

Rätselfans kommen auch bei We-Escape auf ihre Kosten. Hier wird zwischen zwei Escape Walks gewählt. Beide Touren dauern rund zwei Stunden. Zur In Vino Veritas Tour gibt es natürlich auch eine Flasche Wein dazu. Online wird ein Termin gebucht, zum Start meldet man sich online an und öffnet ein Schließfach, das einen Rucksack enthält, der mit Informationen und Spielgegenständen gefüllt ist. Teilnehmen können Teams aus mindestens zwei Personen und maximal acht Personen. Bei mehr Spielern empfiehlt sich die Aufteilung in mehrere Gruppen. Wer mit mehr als zwölf Spielern teilnehmen möchte, kann telefonisch Kontakt zum Veranstalter aufnehmen.

Weitere Informationen zu den Touren und dem Kauf gibt es online auf der Webseite von We-Escape.

TeamEscape Stuttgart

Auf Stadtrallye geht’s auch mit TeamEscape. Vier verschiedene Buchungsmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Veranstalters. Ganze zwei Stunden sind die Spieler in Stuttgart unterwegs und versuchen knifflige Rätsel zu lösen. Per GPS navigieren die Teilnehmer zu den Rätselstationen und versuchen ihre Aufgaben vor Ablauf der Zeit zu lösen. Bis zu 24 Personen können an einer Tour teilnehmen, zwischen zwei und sechs Personen arbeiten in einer Gruppe zusammen. Möchte man eine Rallye als Teamevent mit mehr Personen buchen, kann online eine Anfrage gestellt werden. Ab 22,50 Euro pro Person kann man mitmachen.

Weitere Informationen zu den Rallyes und dem Kauf gibt es online auf der Webseite von TeamEscape.

Outdoor Escape Games Stuttgart

Escape Room geht auch im Freien – und zwar mit dem Exit-Abenteuer von Outdoor Escape Games. Hier werden Teilnehmer mit GPS-Gerät und Kompass ausgestattet und begeben sich auf die Suche nach ungelösten Rätseln und deren verborgenen Antworten. Nebenbei lässt sich Stuttgart wunderbar erkunden, denn die Tour führt an einigen der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Schwabenmetropole vorbei. Die ideale Teamgröße fasst zwischen vier und acht Personen. Größere Gruppen werden in Teams aufgeteilt. Etwa zwei bis 2,5 Stunden müssen die Spielenden einplanen. Rund 24 Euro pro Person werden für das Escape Game fällig.

Weitere Informationen finden Rätselfans auf der Webseite von Outdoor Escape Games.

Mit mehr Spaßfaktor kann man Stuttgart garantiert nicht erkunden. Auf die Plätze, fertig, los.