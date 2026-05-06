Outdoor-Event in Leonberg: Von Kletterturm bis Lawinensuche – Ein Tag voller Abenteuer am Berg

Die DAV-Gruppe Leonberg lädt für Sonntag zum 14. Engelbergsteigen ein. Besucher entdecken spielerisch Bergsport – und lernen Wissenswertes über alpine Gefahren.
An diesem Sonntag, 10. Mai, ist es wieder so weit: Das Engelbergsteigen rund um den Engelbergturm, das Wahrzeichen Leonbergs, geht in seine 14. Runde. Die Bergsportfreunde der örtlichen Bezirksgruppe des Deutschen Alpenvereins (DAV) laden Bewegungs- und Experimentierfreudige aller Altersklassen zu einem besonderen Erlebnis ein. Auf sie warten bei einer Rallye interessante Aufgaben und spannende Aktionen rund um den Bergsport, dazu eine Reihe von Quizfragen zu Bergsportthemen und zu den örtlichen Gegebenheiten.