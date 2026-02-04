Keanu Reeves und Cameron Diaz vereint in einem Film: Im April sind die beiden Hollywoodstars in der Dark Comedy "Outcome" zu sehen. An ihrer Seite spielen Matt Bomer und nach drei Jahren mal wieder Jonah Hill.

Ein Hollywoodstar am Abgrund, ein mysteriöses Erpresservideo und eine wilde Reise in die eigene Vergangenheit: Die neue Dark Comedy "Outcome" verspricht Unterhaltung mit Starbesetzung. Keanu Reeves (61) schlüpft in die Rolle des beliebten Schauspielers Reef Hawk, dessen scheinbar perfektes Leben durch eine anonyme Drohung erschüttert wird. Am 10. April feiert der Film seine Weltpremiere exklusiv auf Apple TV, wie der Streamingdienst jetzt bei seinem Press Day in Santa Monica, Kalifornien, bekannt gab.

Das kompromittierende Video droht Hawks makelloses Image zu zerstören und seine Karriere zu beenden. Doch er gibt nicht kampflos auf: Mit Unterstützung seiner besten Freunde aus Kindertagen - Kyle, gespielt von Cameron Diaz (53), und Xander, verkörpert von Matt Bomer (48) - sowie seines Krisenanwalts Ira, den Jonah Hill (42) darstellt, begibt er sich auf eine schonungslose Selbstfindungsreise.

Einträchtig posierten die vier Hauptdarsteller beim Pressetag für die Fotografen. Die ersten Bilder des Films wurden ebenfalls enthüllt und zeigen Keanu Reeves in ungewohnter Rolle: Statt als unverwüstlicher Action-Held präsentiert er sich im Sakko und mit Illuminati-Kette als verletzlicher Star, der mit seinen inneren Dämonen kämpft.

Jonah Hill schreibt, produziert, spielt und führt Regie

Jonah Hill steht in "Outcome" nicht nur vor der Kamera und produziert, sondern führte auch Regie und schrieb gemeinsam mit Ezra Woods das Drehbuch. Es ist sein drittes Regieprojekt nach dem Coming-of-Age-Film "Mid90s" (2018) und der Dokumentation "Stutz" (2022). Sein neuer Film sei "eine Metapher für das, was wir alle durchmachen, wenn wir in sozialen Medien leben. Social Media hat uns besessen davon gemacht, was Menschen von uns denken, die uns gar nicht kennen - statt uns darum zu kümmern, was die Menschen denken, die uns am besten kennen", erklärte Hill laut "The Hollywood Reporter" bei der Veranstaltung.

Dass er in "Outcome" auch selbst mitspielt, ist bemerkenswert, denn seine letzten Filmauftritte liegen bereits einige Jahre zurück: 2023 war Hill zuletzt in "You People" zu sehen, davor 2021 in "Don't Look Up".

Auch für Cameron Diaz ist "Outcome" ein weiteren Schritt ihres Hollywood-Comebacks. Die Schauspielerin hatte sich zehn Jahre lang aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, bevor sie im vergangenen Jahr mit "Back in Action" auf Netflix ihr Bildschirm-Comeback feierte.

Neben den Hauptdarstellern Reeves, Diaz, Bomer und Hill wirken unter anderem Martin Scorsese, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr. und Kaia Gerber mit.