Keanu Reeves und Cameron Diaz vereint in einem Film: Im April sind die beiden Hollywoodstars in der Dark Comedy "Outcome" zu sehen. An ihrer Seite spielen Matt Bomer und nach drei Jahren mal wieder Jonah Hill.
Ein Hollywoodstar am Abgrund, ein mysteriöses Erpresservideo und eine wilde Reise in die eigene Vergangenheit: Die neue Dark Comedy "Outcome" verspricht Unterhaltung mit Starbesetzung. Keanu Reeves (61) schlüpft in die Rolle des beliebten Schauspielers Reef Hawk, dessen scheinbar perfektes Leben durch eine anonyme Drohung erschüttert wird. Am 10. April feiert der Film seine Weltpremiere exklusiv auf Apple TV, wie der Streamingdienst jetzt bei seinem Press Day in Santa Monica, Kalifornien, bekannt gab.