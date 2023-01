5 Der Lastwagen krachte am Stuttgarter Hafen mit der Stadtbahn zusammen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Stadtbahnunfall in Wangen: An den Otto-Konz-Brücken kollidiert ein Lkw mit einer Stadtbahn. Es gibt einen Verletzten.















Link kopiert

Unfall an den Otto-Konz-Brücken in Stuttgart: Beim Zusammenstoß einer Stadtbahn und eines Lastwagens in Wangen unweit der Haltestelle „Hedelfinger Straße“ ist der Fahrer des Lkw in der Nacht zum Montag verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn nach dem Unfall gegen Mitternacht mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen sagte.

Der Stadtbahnfahrer und dessen Fahrgäste blieben demnach unverletzt. Der genaue Hergang und die Ursache des Unfalls waren zunächst ebenso unklar wie das Alter des Verletzten.