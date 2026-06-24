Otto-Hirsch-Medaille: „Es braucht eine Zeitenwende für mehr Engagement“

Schauspiel-Intendant Burkhard C. Kosminski ist mit der Otto-Hirsch-Medaille ausgezeichnet worden. Im Interview erklärt er, warum es heute mehr Mut braucht.
Schauspiel-Intendant Burkhard C. Kosminski und das jüdische Jugendzentrum Halev haben in diesem Jahr die Otto-Hirsch-Medaille erhalten, mit der die Stadt Stuttgart, die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs Persönlichkeiten sowie Gruppen auszeichnen, die sich für die christlich-jüdische Zusammenarbeit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Völkerverständigung einsetzen. Was haben eine Schauspielbühne und ein Intendant damit zu tun? Fragen an Burkhard C. Kosminski.