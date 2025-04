Mann verbarrikadiert sich in Kanadas Parlament

1 Die kanadische Polizei war im Großeinsatz. Foto: The Canadian Press via AP/Spencer Colby

Das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Ottawa wird teilweise geräumt. Nach mehreren Stunden gibt es eine Festnahme.











Link kopiert



Ein Mann in Kanada hat sich im Parlament in Ottawa verbarrikadiert und eine Abriegelung des Gebäudes über mehrere Stunden ausgelöst. In der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) gab es dann eine Festnahme und die Polizei erklärte den Vorfall für beendet. Über das Motiv des Mannes wurde zunächst nichts bekannt. Unklar war auch, ob er eine Waffe bei sich hatte.