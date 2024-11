Lawrow möchte trotz Sanktionen in EU einreisen

1 Russlands Außenminister Lawrow plant ungeachtet der EU-Sanktionen eine Reise nach Malta. Foto: Alexander Nemenov/POOL AFP/AP/dpa

Russlands Außenminister Lawrow steht unter EU-Sanktionen. Trotzdem will er bald zu einem internationalen Treffen in Europa reisen, um den Krieg zu rechtfertigen.











Moskau - Russlands Außenminister Sergej Lawrow will einem Medienbericht zufolge im Dezember an einem Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf der Insel Malta teilnehmen. Das berichtet die Tageszeitung "Wedomosti" unter Berufung auf Außenamtssprecherin Maria Sacharowa.