Bei einem Jagdausflug löst sich ein Schuss, ein junger Mann stirbt. Schütze und Opfer waren weit voneinander entfernt. Die Polizei will den Hergang nun genau rekonstruieren.
Bei einem mutmaßlichen Jagdunfall ist ein 23-Jähriger in Ostwestfalen von einem Bekannten erschossen worden. Der Mann sei trotz umgehender Wiederbelebungsversuche noch im Wald gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. „Wir gehen derzeit von einem tragischen Jagdunfall aus“, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings müssten die genauen Umstände weiter ermittelt werden.