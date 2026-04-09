Ostseeküste: Umweltminister offen für neue Wal-Schutzideen

Mehrfach ist der Buckelwal «Timmy» an der Ostseeküste gestrandet. Zunächst in Schleswig-Holstein dann in Mecklenburg-Vorpommern. Umweltminister Goldschmidt begrüßt nun Vorschläge zum Wohle der Tiere.
Kiel/Wismar - Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt zeigt sich aufgeschlossen für Ideen zum Schutz von Walen. "Jede Strandung von Großwalen in Küstengewässern ist individuell, und warum Buckelwal "Timmy" gestrandet ist, ist noch nicht abschließend erklärt", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.