Ostseeküste: Experten prüfen Rettung des Wals bei Wismar mit Katamaran

Ein zwölf Tonnen schwerer Buckelwal kämpft vor der Insel Poel ums Überleben. Könnten ein Katamaran und Spezialgurte das Tier retten? Experten warten auf ein entscheidendes Gutachten.
Wismar - Ein Hoffnungsschimmer für den bei Wismar vor der Insel Poel gestrandeten Buckelwahl: Das Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern prüft nun, ob das Tier von einem Katamaran aufgenommen und in tieferes Wasser gebracht werden könnte. Voraussetzung hierfür sei aber ein voraussichtlich am Dienstag vorliegendes gesundheitliches Gutachten zum Wal, ob er überhaupt eine Überlebenschance habe, sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) in einem Interview des Senders News5. Aktuell gehe es ihm aber "wirklich ganz schlecht".