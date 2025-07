1 Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Herrmann Agenturfotografie/IMAGO/Udo Herrmann

Die Schmiererien nehmen eine Fläche von rund 27 Quadratmetern ein. Nun ermittelt die Polizei.











171 Hakenkreuze haben Unbekannte an einem Supermarkt auf der Ostseeinsel Rügen mit einem Stift auf den Boden gemalt. Die Schmiererien an dem Geschäft in Sassnitz nahmen insgesamt eine Fläche von rund 27 Quadratmetern ein, wie die Polizei Stralsund am Mittwoch mitteilte. Der Tatzeitraum lag demnach zwischen Sonntag- und Montagabend.