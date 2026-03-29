Ostsee: Prognose für Wal vor Wismar laut Experte „deutlich verschlechtert“

Die Rettungsaussichten für den bei Wismar in der Ostsee verirrten Buckelwal haben sich „deutlich verschlechtert“. „Die Prognose sieht insgesamt nicht gut aus“, sagt ein Meeresforscher.
Die Rettungsaussichten für den bei Wismar in der Ostsee gestrandeten Buckelwal haben sich „deutlich verschlechtert“. „Die Prognose sieht insgesamt nicht gut aus“, sagte der Meeresforscher Burkard Baschek am Sonntag in Wismar nach einer Begutachtung vor Ort. Dem Wal solle nun Ruhe gegeben werden, damit er sich womöglich doch noch selbst freischwimmt.