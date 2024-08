Ostsee-Pipelines: Tusk: Nord-Stream-Befürworter sollen schweigen

2 Mehrere Sprengungen hatten die beiden Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 Ende September 2022 beschädigt und unterbrochen. (Archivbild) Foto: -/Danish Defence Command/dpa

Ein Verdächtiger im Fall der Nord-Stream-Sabotage konnte ungehindert aus Polen ausreisen. Nun meldet sich Regierungschef Tusk zu Wort - und könnte Spekulationen befeuern.











Link kopiert



Warschau - Wenige Tage nach Bekanntwerden eines Haftbefehls gegen einen Ukrainer im Fall der Pipeline-Sabotage in der Ostsee hat sich der polnische Regierungschef Donald Tusk zu Nord Stream geäußert. "An alle Initiatoren und Schirmherren von Nord Stream 1 und 2: Das einzige, was ihr jetzt tun solltet, ist euch entschuldigen und still sein", schrieb Tusk auf der Online-Plattform X.