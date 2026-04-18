Ostsee: Fünf Stunden Autofahrt aus Interesse an gestrandetem Wal

1 Das Schicksal des gestrandeten Buckelwals lockt Schaulustige auf die Insel Poel (Symbolfoto). Foto: Marcus Brandt/dpa/Marcus Brandt

Das Schicksal des gestrandeten Buckelwals lockt Schaulustige auf die Insel Poel - zum Teil mit langer Anfahrt.











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Im Hafen von Kirchdorf auf der Insel Poel, vor der der Buckelwal gestrandet ist, sind am Samstagmorgen kaum Schaulustige. Ali T. aus Hannover ist aber schon in der Frühe vor Ort. „Ich habe das im Fernsehen gesehen, und ich finde das irgendwie spektakulär“, sagt der 38-Jährige. Er sei schon in der Nacht zu Freitag angereist und habe eine mehrstündige Autofahrt auf sich genommen. „Mit Ladestopps und so weiter so fünf Stunden“, sagt der E-Autofahrer.