Ostsee: Buckelwal schwimmt wieder – aber in welche Richtung?

Seit Tagen hält sich ein Buckelwal nahe der deutschen Ostseeküste auf. Helfer wollen das Tier dazu bringen, in tieferes Wasser zu schwimmen. Nun gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer.
Der Buckelwal vor der Ostseeküste hat sich am Abend nach Angaben des Umweltministeriums in Mecklenburg-Vorpommern bewegt. Es sei allerdings noch nicht klar, in welche Richtung er schwimme, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Umweltorganisation Greenpeace zufolge schwamm das Tier zunächst Richtung Hafen. Der Rettungseinsatz war am Abend noch nicht beendet.