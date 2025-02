Ostkongo: Mehr als 160 Frauen bei Gefängnisausbruch vergewaltigt

1 M23-Rebellen patrouillieren durch die Straßen von Goma. Foto: dpa/Brian Inganga

Bei Kämpfen um die Millionenstadt Goma konnten Tausende Häftlinge aus einem Gefängnis entkommen. Der Frauenflügel wurde in Brand gesteckt - nachdem fürchterliche Gewalttaten begangen wurden.











Im Chaos um die Eroberung der Millionenstadt Goma im Ostkongo sind bei einem Gefängnisausbruch mindestens 160 Frauen vergewaltigt worden. Es handelte sich dabei um weibliche Insassen des Gefängnisses in Goma, aus dem im Zuge der Kämpfe am 27. Januar Tausende Häftlinge entkamen. Mutmaßlich von Ruanda unterstützte Rebellen nahmen an dem Tag die Provinzhauptstadt im Osten der Demokratischen Republik Kongo ein.