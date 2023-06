1 In einem Pool in Osthessen ist ein zweijähriges Mädchen tot gefunden worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Cavan Images/IMAGO/Anna Rasmussen

Ein Kind ist tot in einem Pool in Osthessen gefunden worden. Das Mädchen war wohl zu Besuch und nicht auf dem elterlichen Grundstück.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In Osthessen ist ein zweijähriges Mädchen tot in einem Pool gefunden worden. Das Kind sei nicht auf dem Grundstück seiner Eltern entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin in Fulda am Montag. Eine Reanimation sei erfolglos geblieben.