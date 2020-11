1 Der Täter bedrohte die Angestellte mit einer Pistole (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend in Ostfildern (Kreis Esslingen) in einem Supermarkt eine Kassiererin mit einer Pistole bedroht und Bargeld gestohlen. Anschließend flüchtete er.

Wie die Polizei berichtet, ging der Täter gegen 22.00 Uhr zum Kassenbereich des Supermarktes in der Hedelfinger Straße und legte zwei Getränke auf das Kassenband. Danach zog er eine Pistole, bedrohte die Kassiererin und forderte auf Englisch „give me money“. Aus der geöffneten Kasse nahm der Täter daraufhin Bargeld an sich. Wie viel Geld er gestohlen hat, ist noch unklar.

Anschließend flüchtete er aus dem Supermarkt. Vermutlich wartete ein Begleiter des Täters in der Nähe. Die Polizei startete eine Suchaktion mit mehreren Streifenwagen, konnte den Täter jedoch nicht finden. Der Männer ist circa 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, auffällig schlank und hat einen dunklen Teint. Er trug eine dunkle Sportjacke mit Kapuze sowie eine dunkle Sporthose und auffällige Badeschuhe. Zudem trug er einen Mund-Nasenschutz und Wollhandschuhe. Weiterhin hatte er eine dunkle Sporttasche bei sich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/70913 zu melden.