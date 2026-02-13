Ostfildern: Rückfahrkameras und Mercedes-Embleme geklaut – Polizei sucht Zeugen

1 Unter anderem klauten die Diebe Mercedesembleme (Symbolbild). Foto: IMAGO/Harald Dostal

Diebe haben Fahrzeugteile an mindestens elf Autos gestohlen – darunter Rückfahrkameras und Mercedesembleme. Die Polizei sucht Zeugen.











An mindestens elf Autos sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Ostfildern Fahrzeugteile gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, machten sich Kriminelle in den Stadtteilen Parksiedlung und Scharnhauser Park zwischen 20 Uhr und 4.45 Uhr an den geparkten, vorwiegend hochpreisigen Autos der Marken Mercedes, BMW und Audi zu schaffen. Sie montierten Spiegelgläser ab, bauten Rückfahrkameras und Mercedesembleme mit verbauter Sensorik oder Nebelscheinwerfer aus und ließen die Teile mitgehen.