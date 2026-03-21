Ostfildern: Ladenbesitzer ist wütend – „Gewerbe lohnt nicht, die Stadt ist gegen euch“

Der Ladenbesitzer des Naschmarkts am Herzog Philipp Platz in der Parksiedlung Ostfildern ärgert sich über Strafzettel. Die Verwaltung verteidigt ihr Vorgehen.
In der Parksiedlung hängt bei Alex Heckel der Haussegen schief. Der Ladeninhaber ist so erbost über die Strafzettel, die er beim Entladen vor seinem Laden am Herzog Philipp Platz 3 erhalten hat, dass er ankündigt, seinen Lebensmittelladen Naschmarkt zu schließen. Aus Sicht der Kommune ist die Lage eine andere. Man habe Heckel mehrfach verwarnt, da er zum Entladen unerlaubterweise auf dem Gehweg stehe, der Mann zeige sich aber nicht einsichtig. Nun droht der Konflikt zu eskalieren und die Nahversorgung mit Lebensmitteln ist bedroht.