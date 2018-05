Ostfildern Gartenhaus brennt komplett ab

Von uls 12. Mai 2018 - 14:11 Uhr

Ein Gartenhaus beim Eichenbrunnenweg in Ostfildern-Ruit ist am frühen Samstagmorgen bis auf die Grundmauern niedergebrannt.





Ostfildern - Ein Gartenhaus beim Eichenbrunnenweg in Ostfildern-Ruit ist am frühen Samstagmorgen bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Feuerwehren Esslingen und Ostfildern waren um 0.19 Uhr am Samstag alarmiert worden. Sie hatten vor Ort mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen, weil sie im Außenbereich keinen Wasseranschluss fanden. So zogen sie eine 400 Meter lange Leitung von der Hedelfinger Straße hinab quer durch das Gelände. Gegen 3 Uhr war das Feuer gelöscht. Verbrannt ist nach Angaben der Ostfilderner Feuerwehr eine Fläche von 20 auf 20 Metern, zerstört wurde das Gartenhaus und der Zaun um das Grundstück. Vor Ort waren 37 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Die Beamten ermitteln zur Stunde nach der Ursache des Feuers. Über die Höhe des Schadens gibt es noch keine Schätzungen.

