1 Die schwer verletzte Frau ist mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden. Foto: dpa

Beim Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt nicht aufgepasst – schon kracht es.

Ostfildern - Weil ein 21 Jahre alter Autofahrer ohne auf den Verkehr zu achten aus einem Grundstück in die Robert-Bosch-Straße in Ostfildern eingebogen ist, musste eine 29 Jahre alte Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war am Samstag um 18.20 Uhr den Angaben der Polizei zufolge so heftig auf das vorfahrtsberechtigte Auto der Frau geprallt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Bei dem Unfall ist ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstanden.