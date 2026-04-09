Ostfildern: Busersatzverkehr wird eingerichtet – Stadtbahnlinie ist unterbrochen

Wegen Gleis- und Schienenschleifarbeiten fährt die Stadtbahn vom 14. bis 17. April ab 21.30 Uhr nur bis Heumaden. Von dort bringen Busse die Fahrgäste nach Ostfildern.
Mit längeren Fahrzeiten müssen Fahrgäste vom Dienstag bis Freitag, 14. bis 17. April, auf der Stadtbahnlinie U 7 zwischen Heumaden und Ostfildern rechnen. Jeweils ab 21.30 Uhr laufen auf der Strecke Gleisbau- und Schienenschleifarbeiten. Die Linie U 8, die zwischen Stuttgart-Vaihingen und Nellingen verkehrt, entfällt bis auf einige wenige Rückfahrten in das Depot ganz.