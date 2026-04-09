Ostfildern: Busersatzverkehr wird eingerichtet – Stadtbahnlinie ist unterbrochen

Wegen Gleis- und Schienenschleifarbeiten fährt die Stadtbahn vom 14. bis 17. April ab 21.30 Uhr nur bis Heumaden. Von dort bringen Busse die Fahrgäste nach Ostfildern.

Mit längeren Fahrzeiten müssen Fahrgäste vom Dienstag bis Freitag, 14. bis 17. April, auf der Stadtbahnlinie U 7 zwischen Heumaden und Ostfildern rechnen. Jeweils ab 21.30 Uhr laufen auf der Strecke Gleisbau- und Schienenschleifarbeiten. Die Linie U 8, die zwischen Stuttgart-Vaihingen und Nellingen verkehrt, entfällt bis auf einige wenige Rückfahrten in das Depot ganz.

Für die Arbeiten an der Strecke ist nach Angaben der Stuttgarter Straßenbahnen AG eine Betriebsruhe zwingend erforderlich. Zwischen den Haltestellen Heumaden und Nellingen müssen demnach Schäden ausgebessert werden. Um den Verkehr auf der viel genutzten Strecke dennoch möglichst reibungslos abzuwickeln, hat das Verkehrsunternehmen die Arbeiten in die Nachtstunden verlegt. Fahrgäste auf der viel genutzten Strecken von der Stuttgarter Innenstadt nach Ostfildern müssen an der Haltestelle Heumaden in die Ersatzbusse der Linie U7E umsteigen.

„Ab 21.30 Uhr verkehrt zwischen Heumaden und Nellingen die Linie U7E und im Ostfilderner Stadtteil Parksiedlung die Ringlinie U8E“, teilt die Stuttgarter Straßenbahnen AG mit. Durch die Nutzung des Schienenersatzverkehrs verlängern sich die Reisezeiten. „Fahrgäste sollten dies bei ihren Fahrten berücksichtigen und mehr Zeit einplanen“, sagt Birgit Kiefer, die Pressesprecherin der SSB. In den Ersatzbussen dürfen keine Fahrräder mitgenommen werden. Außerdem werden dort keine Fahrkarten verkauft.

Auf der Stadtbahnstrecke werden Schäden ausgebessert. Foto: Ines Rudel

„Die nötigen Bauarbeiten am Schienennetz sind die Voraussetzung dafür, dass die Stadtbahnen auch in den kommenden Jahren zuverlässig die Bürger und Bürgerinnen mobil halten“, teilt die SSB mit. Es gehe darum, Qualität und Pünktlichkeit langfristig zu sichern. Im gesamten Schienennetz stehen 2026 umfangreiche Bauarbeiten an.

Fahrplaninformationen gibt es unter www.ssb-ag.de oder www.vvs.de.