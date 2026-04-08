Osteuropäische Küche: Piroggen mit Kohl-Pilz-Füllung
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Diese Piroggen überzeugen beim ersten Bissen. Foto: thepiwko / iStock via Getty Images

Jede Pirogge ist ein kleines Meisterwerk: Ihr weicher Teig wird um eine Kohl-Pilz-Mischung geformt, verfeinert mit Zwiebeln und Gewürzen. So geht Wohlfühl-Hausmannskost.

Diese hausgemachten Piroggen sind ein wunderbares Beispiel für die herzhafte, bodenständige Küche Osteuropas - einfach in den Zutaten, aber reich an Geschmack. Der Teig umhüllt eine aromatische Füllung aus Weißkohl und Pilzen, die durch Zwiebeln, Knoblauch und feine Gewürze eine angenehm würzige Tiefe erhält. Ob klassisch gekocht oder zusätzlich in Butter goldbraun gebraten: Dieses Gericht verbindet Tradition mit Genuss.

 

Zutaten (4 Personen)

Für den Teig:

  • 400 g Mehl (Type 405)
  • 1 Ei (Zimmertemperatur)
  • 200 ml lauwarmes Wasser
  • 1 TL Salz
  • 1 EL neutrales Öl

Für die Füllung:

  • 400 g Weißkohl
  • 200 g gemischte Pilze (Champignons, Steinpilze, Waldpilze)
  • 1 Zwiebel
  • 2 Knoblauchzehen
  • 2 EL Butter
  • 1 EL Olivenöl
  • 1 TL getrockneter Majoran
  • Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zum Braten und Servieren:

  • 3 EL Butter
  • etwas Rosmarin

Kochutensilien: Große Schüssel, Nudelholz, Topf, Pfanne, Schneidebrett, scharfes Messer, Schaumkelle, Teigausstecher oder Glas (ca. 8 cm Durchmesser), Frischhaltefolie

Zubereitung (75 Minuten)

  1. Für den Teig das Mehl mit dem Salz in einer großen Schüssel vermischen und in der Mitte eine Mulde formen. Das Ei, das Öl und das lauwarme Wasser hineingeben und zunächst mit einer Gabel, dann mit den Händen zu einem glatten, elastischen Teig verkneten - er sollte sich weich anfühlen, aber nicht kleben. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen.
  2. Während der Teig ruht, die Füllung vorbereiten: Den Weißkohl in feine Streifen schneiden, in kochendem Salzwasser 5 Minuten blanchieren, abgießen und gründlich ausdrücken. Die Pilze säubern und in kleine Stücke schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch fein hacken.
  3. Die Butter mit dem Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebelwürfel darin goldgelb andünsten. Den Knoblauch hinzufügen und kurz mitbraten. Die Pilze hinzugeben und bei mittlerer Hitze so lange rösten, bis ihre Flüssigkeit vollständig verdampft ist und sie leicht gebräunt glänzen. Den Kohl untermischen, mit Majoran, Salz und Pfeffer würzen und die Füllung vollständig auskühlen lassen.
  4. Den geruhten Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen - etwa 2-3 mm - und mit einem Glas oder Ausstecher Kreise von etwa 8 cm Durchmesser ausstechen. Jeweils einen gehäuften Teelöffel Füllung in die Mitte setzen, die Ränder mit etwas Wasser befeuchten und die Teigtasche halbmondförmig zusammenklappen. Die Ränder fest andrücken und mit den Fingern wellenartig zusammendrehen, damit sie beim Kochen nicht aufgehen.
  5. Einen großen Topf mit reichlich Salzwasser zum Kochen bringen. Die Piroggen portionsweise hineingeben und 4-5 Minuten köcheln lassen, bis sie an die Oberfläche steigen. Mit einer Schaumkelle herausheben und abtropfen lassen. Wer es besonders aromatisch mag, brät die gegarten Teigtaschen anschließend in einer Pfanne mit schäumender Butter von beiden Seiten goldbraun - so entsteht eine leicht knusprige Hülle.

Anrichtetipps

Ein paar Rosmarinzweige und ein Spritzer gebräunte Butter über den Teigtaschen runden das Gericht optisch wie geschmacklich ab. Nach Belieben etwas Sauerrahm ergänzen.

Getränkeempfehlung

  • Ein leichter polnischer Weißwein wie ein Solaris harmoniert elegant mit dem Pilzaroma.
  • Ein selbstgemachter Rote-Bete-Kwas - leicht säuerlich und tiefgründig im Aroma - unterstreicht den osteuropäischen Charakter des Gerichts.

Rezeptvariationen

  • Mit 100 g geriebenem Hartkäse in der Füllung wird das Innere noch cremiger und runder im Geschmack.
  • Eine würzigere Variante entsteht durch die Zugabe von einem Teelöffel geräuchertem Paprikapulver und einer Prise Chiliflocken in die Kohl-Pilz-Masse.
 