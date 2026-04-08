Osteuropäische Küche: Piroggen mit Kohl-Pilz-Füllung

1 Diese Piroggen überzeugen beim ersten Bissen. Foto: thepiwko / iStock via Getty Images

Jede Pirogge ist ein kleines Meisterwerk: Ihr weicher Teig wird um eine Kohl-Pilz-Mischung geformt, verfeinert mit Zwiebeln und Gewürzen. So geht Wohlfühl-Hausmannskost.











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Diese hausgemachten Piroggen sind ein wunderbares Beispiel für die herzhafte, bodenständige Küche Osteuropas - einfach in den Zutaten, aber reich an Geschmack. Der Teig umhüllt eine aromatische Füllung aus Weißkohl und Pilzen, die durch Zwiebeln, Knoblauch und feine Gewürze eine angenehm würzige Tiefe erhält. Ob klassisch gekocht oder zusätzlich in Butter goldbraun gebraten: Dieses Gericht verbindet Tradition mit Genuss.