Osteuropa: Vom Mafia-Eldorado zum neuen EU-Musterknaben?

Ratternde Schredder künden im Hafen von Bar von Montenegros Zeitenwende. Allein zwischen Ende Juni und Mitte September wurden in der einstigen Hochburg von Europas Zigarettenschmuggel 1,3 Milliarden Zigaretten im Wert von 200 Millionen Euro vernichtet. Premier Milojko Spajic spricht von einem „klaren Signal, wir kehren auf den europäischen Weg zurück, von dem wir leider abgewichen waren.“