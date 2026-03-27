Osterurlaub: Streik von Flughafen-Bodenpersonal in Spanien verschoben

Gute Nachricht für alle, die zu Ostern nach Spanien wollen: Das drohende Flughafen-Chaos ist vorerst abgewendet. Das kann sich aber noch ändern.
Madrid - Kurz vor Beginn der Osterreisewelle sind Streiks des Bodenpersonals an spanischen Flughäfen in letzter Minute verschoben worden. Die ursprünglich jeweils für Freitag sowie für das Wochenende geplanten Arbeitsniederlegungen der Beschäftigten der Abfertiger Groundforce und Menzies werde nicht vor Montag beginnen, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft UGT der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Zuvor hatten mehrere spanische Medien darüber berichtet.