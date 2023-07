1 Auch Urlaub auf dem Campingplatz oder in der Ferienwohnung ist in Baden-Württemberg derzeit wegen der Corona-Infektionszahlen noch nicht erlaubt. Foto: imago/Eibner

Es sieht nicht gut aus für den Osterurlaub 2021. Doch der baden-württembergische Tourismusminister Guido Wolf verbreitet trotz steigender Corona-Infektionszahlen Hoffnung. Was ist nach aktuellem Stand erlaubt, was verboten? Ein Verbraucherschützer gibt Tipps.









Stuttgart - In weniger als drei Wochen beginnen im Südwesten die Osterferien. Die Reiseplanungen sind allerdings ungewisser denn je: was in den ersten Tagen des Aprils möglich sein wird, wovon massiv abgeraten wird und was klar verboten ist – alles unklar. Man möge den „Osterurlaub noch nicht abschreiben“, sagt Guido Wolf, der für den Tourismus zuständige Minister in Baden-Württemberg. Allerdings: Eine Zusage, dass die gefärbten Eier anderswo als im eigenen Garten gesucht werden können, kann er auch nicht geben.