Eine Waschbärin hat sich einen Osterhasen als sicheren Ort für ihre Jungen ausgesucht. Foto: Walter Röder/dpa

Ein Osterhase in Lämmerspiel ist in diesem Jahr plötzlich so schwer. Beim Schütteln zeigt sich, warum.











Mühlheim am Main - Ein Osterhase hat im südhessischen Mühlheim am Main eine besondere Überraschung gebracht: In einer rund einen Meter hohen Hasen-Figur fand sich das Nest einer Waschbärin mit ihren drei Jungen, wie der Eigentümer Walter Röder berichtete.