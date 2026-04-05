Ostersonntag auf dem Birkenkopf: Wenn der Trümmerberg zum Hoffnungsberg wird

An vielen Orten in der Stadt haben Christen am Ostersonntag Gottesdienst gefeiert im Glauben an die Auferstehung von Jesus Christus. Auch auf dem Birkenkopf hoch über Stuttgart.
Ein erhebendes Erlebnis. Und das im wahrsten Sinne des Worte: In 511 Meter Höhe mit Blick auf den Stuttgarter Talkessel haben am Ostersonntagmorgen mehrere Hundert Menschen Gottesdienst gefeiert. „Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden“, erklang es zum bereits 70. Mal auf dem auch „Monte Scherbelino“ genannten Stuttgarter Trümmerberg, der an Ostern zum Hoffnungsberg wird.