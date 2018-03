Ostern So wird das Wetter in Stuttgart und der Region

Von aim 29. März 2018 - 15:57 Uhr

„Wann kommt der Frühling endlich?“ fragen sich viele Menschen in Stuttgart. Foto: dpa

In Stuttgart ist an den Osterfeiertagen sowohl mit Sonne als auch mit Schauern zu rechnen. Der Frühling hingegen lässt noch ein paar Tage auf sich warten.

Stuttgart - Mal Schauer, dann wieder vereinzelte Sonnenstrahlen – das Wetter der vergangenen Tage war wechselhaft. Auch am langen Osterwochenende trübt eine graue Wolkendecke den Blick auf den blauen Himmel. Erst am Montag heißt es aufatmen, dann soll der Frühling endlich in Stuttgart einkehren.

Im Zweifelsfall die Regenjacke einpacken

Der Karfreitag startet freundlich, doch der Himmel bleibt nicht lange klar: „Gegen Mittag verdichten sich die Wolken und zum Abend können wieder einzelne Schauer fallen“, sagt Sarah Jäger, Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. „Der Tag wird aber größtenteils recht freundlich.“ Die Temperaturen sollen bis auf 15 Grad steigen.

Deutlich ungemütlicher wird es voraussichtlich am Samstag. In der Nacht soll es bis auf 3 Grad abkühlen. Der Wetterdienst rechnet mit Regen, der bis Samstagmorgen anhält: „Am Vormittag hört es zwar auf zu Regnen, es bleibt aber den Rest des Tages bewölkt“, sagt Jäger. Auch die Temperaturen sollen nur knapp die 10-Grad-Marke erreichen.

Der Ostersonntag macht das wechselhafte Wettertreiben komplett und läutet den April gebührend ein: „Es bleibt stark bewölkt“, sagt Jäger, „wir können aber sowohl mit Sonne, als auch mit Regen rechnen.“ Die Höchsttemperatur steigt weiterhin nicht über 10 Grad. Für die Eiersuche im Freien sollten Sie sich deshalb sowohl mit Sonnenbrille, als auch mit Regencape und einem dicken Pullover ausstatten.

Sonnenstunden am Ostermontag

Erst am Ostermontag bleibt es voraussichtlich den ganzen Tag trocken. „Es zeigt sich häufig die Sonne“, bestätigt Jäger, „und die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 14 Grad an.“ Grund genug, den Ausflug ins Freie von Ostersonntag auf Ostermontag zu verlegen und genügend Sonne für die restliche Woche zu tanken. Lange bleibt uns der Frühling voraussichtlich nicht erhalten.