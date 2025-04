Mit Gottesdiensten und dem Ruf „Christus ist auferstanden!“ haben Christen am Ostersonntag das höchste christliche Fest gefeiert. Auch an herausgehobener Stelle: dem Monte Scherbelino, Stuttgarts 511 Meter hoher Trümmerberg im Westen der Stadt.

Es dürften einige Hundert Menschen sein, die am Ostersonntagmorgen auf den Monte Scherbelino pilgern, um auf dem aus Weltkriegstrümmern errichteten Hügel bei strahlendem Sonnenschein Gottesdienst zu feiern.

Pfarrerin Astrid Riehle von der Paul-Gerhard-Gemeinde erinnert in ihrer Predigt an die symbolträchtige Geschichte des Birkenkopfs und daran, dass man bis vor wenigen Jahren noch geglaubt hatte, „ diese steinernen Zeugen der Vergangenheit blieben dort, wo sie hingehören – ans Ende des Zweiten Weltkriegs“. Die Hoffnung, die Menschen hätten aus den leidvollen Erfahrungen der Weltkriege gelernt und es ziehe in Europa „ewiger Friede“ ein, sei angesichts der aktuellen Kriege zerstoben. Werte, die uns wichtig waren, würden vielerorts in den Schmutz gezogen, Menschen anderer Ethnien und Minderheiten zweiter Klasse degradiert. „Wie kann es sein, dass all die Errungenschaften, im Laufe der Geschichte von heute auf morgen in den Staub getreten werden?“, fragt Riehle: „Es ist zum Heulen!“ In der Gesellschaft herrsche aktuell eine Mischung aus kollektiver Trauer, Aufgebrachtsein und Resignation: „An Ostern 2025 fließen viele Tränen.“

Lesen Sie auch

Die Pfarrerin schlägt den Bogen zu Maria Magdalena, jener Frau, die nach der Schilderung des Apostels Johannes am Ostersonntag am leeren Grab des gekreuzigten Jesus Christus stand – und Tränen vergoss. „Ich denke an die vielen Frauen in der Welt, die gegenwärtig um ihre Söhne, Männer, Väter und Brüder trauern, weil sie in einem dieser menschenverachtenden Kriege ihr Leben verloren haben.“ Riehle erinnert zugleich an die starke Rolle der Frau in der biblischen Erzählung: „Ostern, das große Hoffnungsfest der Christenheit beginnt mit den Tränen einer Frau.“ Sie sei von dem Auferstandenen aufgefordert worden, die Nachricht zu den Jüngern zu tragen: „Maria Magdalena war die erste Apostelin unter den Aposteln – allen Versuchen, der Kirchengeschichte zum Trotz, Frauen vom ersten Platz zu verdrängen.“

„Ostern beginnt mit den Tränen einer Frau“

Aus der Auferstehungsgeschichte entnimmt Riehle die Ermutigung ungeachtet der vielen Krisen und Kriege und Machthabern, die auf der Welt „herumTrumpeln“ nicht in Resignation zu verfallen, sondern Hoffnung zu schöpfen: „Wir glauben nicht an die Wiederbelegung eines Leichnams, sondern daran, dass der Geist Gottes den längeren Atem hat, als all die Geister, die die Welt durcheinanderbringen.“ Ihre Empfehlung lautet, auf Mitmenschen zuzugehen und sich von Fremden nicht abzuwenden. Jeder einzelne könne dazu beitragen: „Unser aller Kraft ist klein, doch auch das Osterwunder beginnt klein.“ Am Ende ihrer Predigt gibt es – ungewöhnlich – lauten Applaus.