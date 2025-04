Ostern in der Wilhelma: Von Schildkröteneiern und Osterbilbys

1 An zehn Ständen informieren Zoopädagogen an Ostern in der Wilhelmaschule rund ums Thema Ei. Foto: /Lisa-Marie Grimmer

Im Stuttgarter Zoo gibt es über die Osterfeiertage in der Wilhelmaschule vielerlei Wissenswertes für Groß und Klein zum Thema Eier. Was wird geboten?











Die Osterfeiertage stehen vor der Tür, da steht das Ei als Symbol des Lebens im Mittelpunkt. Auch in der Wilhelma gibt es zu diesem Thema über die Feiertage Wissenswertes und Kurioses zu sehen und zu erleben. Wie der Stuttgarter Zoo mitteilt, haben Groß und Klein an zehn Stationen in der Wilhelmaschule die Möglichkeit auf Entdeckungstour zu gehen. Zu sehen ist beispielsweise eine große Sammlung der unterschiedlichen tierischen Eier: von ovalen bis fast kreisrunden, von weißen über gesprenkelte bis hin zu bräunlichen Vogeleiern.