Über die Osterfeiertage lagen die Nerven bei einigen Menschen offenbar blank. Am Stuttgarter Hauptbahnhof kam es zu mehreren Schlägereien und Beleidigungen.















Am Stuttgarter Hauptbahnhof (Mitte) ging es über die Osterfeiertage heiß her. Die Polizei vermeldet gleich mehrere Auseinandersetzungen und Beleidigungen.

Bereits am Karfreitag musste die Polizei gegen 4 Uhr in den Morgenstunden zum Hauptbahnhof ausrücken. An Gleis acht waren zwei Männer aneinandergeraten. Ersten Erkenntnisse zufolge beleidigte ein 62-Jähriger einen 25-Jährigen, wonach der Jüngere seinem Gegenüber mit den Fäusten ins Gesicht schlug. Auch als der Ältere am Boden lag, soll sein Kontrahent weiter auf ihn eingeschlagen haben.

Beamte beleidigt

Der 62-Jährige erlitt Schürfwunden, wollte aber nicht medizinisch versorgt werden. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung aufgenommen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sprach ein 35-Jähriger eine Streife am S-Bahnsteig an. Dabei provozierte er die Polizisten offenbar grundlos. Trotz einer Ermahnung und einem Platzverweis ließ der in Waiblingen wohnhafte Mann einfach nicht locker und beleidigte die Beamten weiter, weshalb sie ihn mit auf die Dienststelle und in Gewahrsam nahmen. Ein Alkoholtest ergab 2,2 Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung.

Bierflasche an den Kopf geworfen

Eine weitere Schlägerei gab es in der Nacht von Sonntag auf Montag. Auch hier waren zwei alkoholisierte Männer zwischen den Bahnsteigen zwei und drei in Streit geraten. In dessen Verlauf soll der 18-Jährige dem 63-Jährigen eine Bierflasche an den Kopf geworfen haben.

Beim Eintreffen der Bundespolizei hatte der ältere Mann eine blutende Wunde am Auge und musste von Rettungskräften versorgt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/87 03 50 zu melden. Die Beamten haben Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.