6 Das Osterfeuer in Berglen ist eines der Höhepunkte in diesem Frühjahr. Foto: Jan Potente

Osterfeuer, Osterbrunnen und Frühlingserwachen: Die Osterzeit hat im Rems-Murr-Kreis jede Menge zu bieten. Unsere Übersicht zeigt einige lohnende Ausflugstipps für Familien in den kommenden Wochen.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Der Frühling erwacht, der Besuch des Osterhasen steht an – und es stehen wieder Schulferien an. Nachdem die vergangenen Jahre noch von der Coronapandemie überschattet wurden, ist das normale Leben inzwischen wieder überall eingekehrt. Und mit ihm die feierlichen und familienfreundlichen Events, ohne die die Osterzeit nicht einmal halb so schön wäre. Wir haben für unsere Leser einige der lohnenswertesten Ausflugsziele der kommenden Zeit zusammengetragen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Osterfeuer in Berglen

Eines der Highlights – im wahren Sinn des Wortes – der Osterzeit im Rems-Murr-Kreis ist das Osterfeuer in Berglen-Rettersburg. Nach der Corona-Zwangspause war es im vergangenen Jahr schon wieder äußerst beliebt. In den vergangenen Wochen ist wieder Holz aufgestapelt worden; am Samstag, 8. April, wird es entzündet. Die begleitende Feier beginnt um 17 Uhr auf dem Gelände der Eintracht Rettersburg. Die Band Pumpcage bringt Livemusik, zu essen gibt es regionale Produkte wie Lamm-Gyros, Rote und Bratwürste aus Rettersburg, Pommes und Leberkäsweckle. Gegen Einbruch der Dunkelheit tanzen die Jugendgruppen der Volkstanzgruppe ihren traditionellen Fackeltanz, danach wird dann das Osterfeuer entfacht.

Oster-Überraschung im Schwaben-Park

Der Schwaben-Park in Kaisersbach ist am vergangenen Wochenende in seine Saison gestartet. Schon seit Jahrzehnten ist der Freizeitpark ein beliebtes Ausflugsziel für Familien – vor allem für jene mit Kids im Kindergarten- oder Grundschulalter. Zu Ostern veranstaltet der Schwaben-Park die Aktion „Bild dabei – Nascherei“, die am 8. und 9. April läuft. „Kinder zwischen drei und elf Jahren, die an der Kasse ein selbst gemaltes Bild abgeben, erhalten eine kleines süßes Dankeschön – solange der Vorrat reicht“, erklärt der Parksprecher Marcel Bender.

Osterbrunnen im Rems-Murr-Kreis

Die Osterbrunnen haben dieses Jahr einen schweren Stand. In Althütte haben die Landfrauen nicht genügend Grünzeug zusammenbekommen, hier gibt es in diesem Jahr nur einen kleinen geschmückten Strauch. In Schorndorf wurde der prächtige Osterbrunnen von Unbekannten schwer beschädigt.

Einige sehenswerte Brunnen gibt es in diesem Jahr aber dennoch: In Fellbach haben die Landfrauen und ihre Helfer den Bacchusbrunnen an der Kelter der Weingärtner, in Remshalden-Buoch den Dorfbrunnen festlich verziert, in Schwaikheim gibt es einen ebenfalls sehenswerten „Osterkreisel“. Laut Kreisgeschäftsstelle der Landfrauen befinden sich weitere Osterbrunnen in Berglen, Murrhardt, Sulzbach, Rommelshausen, Urbach, Unterberken und Weissach. Der Winnender Osterbrunnen ist vom Verein Attraktives Winnenden und dem Gesamtelternbeirat der Winnender Kitas gestaltet worden.

Im Eins und Alles dem Frühling entgegenspazieren Die ersten Bäume blühen, das Gras wird grüner: Auch wenn die Temperaturen noch kühl sind, naht der Frühling heran. Ein Ort, an dem sich dies schön erleben lässt, ist das Eins und Alles in Welzheim. Der anthroposophisch angehauchte, naturnahe Freizeit- und Erlebnispark hat jede Menge Stationen mit versteckter, zur Jahreszeit passender Land-Art – dazu viele weitere Stationen, an denen die Besucher ihre Sinne testen und den Wald hautnah erleben können. Das Eins und Alles ist derzeit täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dienstags bis sonntags – ausnahmsweise auch am Ostermontag – ist der Foodtrailer Mollibox da, um die Besucher zu verpflegen. Dieser ersetzt das Café-Restaurant Molina, das aus personellen Gründen nicht weiter betrieben werden kann.

Kirchengemeinden feiern die Osternacht Ostern feiert die Auferstehung von Jesus Christus und ist somit ein wichtiges kirchliches Fest. Sowohl die Osternacht als auch der Morgen des Ostersonntags werden im ganzen Rems-Murr-Kreis mit besonderen Gottesdiensten gefeiert. Auf dem Ebersberg, der zu Auenwald gehört, findet beispielsweise um 6 Uhr ein katholischer Ostergottesdienst statt; auf dem Schorndorfer Hungerberg feiert die evangelische Gemeinde um 5.30 Uhr das Ende der Osternacht.

In Murrhardt gibt es noch bis zum 10. April einen besonderen Ostergarten in der Festhalle, Besucher können dort die Passionsgeschichte erleben.