Ostern: Blutige Karfreitags-Rituale auf den Philippinen

5 Einwohner von Bangkulasi schlagen sich mit Bambuspeitschen auf den Rücken, um Buße zu tun, sagen sie. Foto: Zedrich Xylak Madrid/ZUMA Press Wire/dpa

Die Philippinen sind das drittgrößte katholische Land der Welt. Mehr als 90 Millionen Menschen hier sind Katholiken. Viele von ihnen begehen den Karfreitag. Manche kasteien sich selbst.











Link kopiert



Manila - Am Karfreitag haben sich auf den Philippinen in einem extremen Akt des Glaubens Dutzende Menschen an Holzkreuze nageln lassen. Mit dem Ritual und anderen Selbstkasteiungen erinnern Katholiken in dem südostasiatischen Inselstaat an das Leiden und den Tod Christi. Andere Gläubige schlugen sich mit Peitschen auf den Rücken, bis sie blutig waren.