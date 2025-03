Von Ostermärkten über Konzerte bis hin zum Shoppen von Ostergeschenken oder Osterdeko: Die schönsten Veranstaltungen an Ostern 2025 in Stuttgart und der Region entdecken.

Spätestens wenn bunte Eier als Deko in den Schaufenstern liegen und Osterhasen in den Regalen stehen, dämmert es den meisten: Ostern 2025 steht vor der Tür, will hereingelassen und gefeiert werden. In Stuttgart und der Region lässt sich das auf vielfältige Weise tun, etwa auf traditionsreichen Ostermärkten, beim spannenden Eiersuchen oder mit kreativen Osterbräuchen – jeder kann sich was Passendes aus dem bunt gefüllten Veranstaltungsnest picken. Gerne inspirieren lassen.

Ostereiersuche mit Volldampf im Höhenpark Killesberg

Die Killesbergbahn startet am Osterwochenende mit Volldampf in die neue Saison. Am Karfreitag, 18. April, gibt es Fahrten mit den Lokomotiven „Santa Maria“ und „Blitzschwoab“ von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Karsamstag folgt der Diesellok-Tag zu denselben Zeiten. Allerdings legt die Lok zwischen 12.45 Uhr und 13.45 Uhr eine Verschnaufpause ein. Am Ostersonntag rattert um 9.10 Uhr und um 10.10 Uhr der „Häsle-Express“ los und fährt die Kinder zum Osternestsuchen in den Park. Der reguläre Betrieb läuft anschließend am Ostermontag zu den üblichen Zeiten weiter.

Ostergarten Stuttgart: Passionsgeschichte erleben

Der Ostergarten Stuttgart öffnet vom 1. April bis zum 21. April seine Tore und will die Passionsgeschichte erlebbar machen. Die interaktive Ausstellung ist konzipiert für Kinder, Erwachsene, Familien, Schulklassen, Jugendgruppen und Firmen-Events gleichermaßen. Führungen nehmen mit auf eine kleine Reise zurück in die Zeit, in der Jesus von Nazareth gelebt und gewirkt hat. Tickets sind auf der Webseite des Ostergarten erhältlich.

Osterbrunch in Stuttgart – Sich was Gutes gönnen

Für manch einen vielleicht die Belohnung nach der Fastenzeit: Im Arcotel Camino in Stuttgart kann am Ostersonntag und Ostermontag, jeweils von 11.30 Uhr bis 14 Uhr, geschlemmt werden. Beim Osterbrunch-Buffet wird mit Sekt aufs lange Wochenende angestoßen. An hübsch geschmückten Tischen können Frühstücksvariationen, knackige Salaten, leckere Hauptgängen, vegetarische Spezialitäten und süße Desserts genossen werden.

Ostermarkt in Waiblingen

Die Waiblinger Innenstadt verwandelt sich am Sonntag, 6. April, in ein buntes Frühlingsparadies. Der Ostermarkt mit fast 100 Ständen bietet Kunsthandwerk, Dekorationen, Streetfood und Geschenkideen. Parallel laden die Geschäfte von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr zum Ostershopping ein. Dabei kann an Naturseifen geschnuppert, Schmuck probeweise angelegt und ein neues Frühlingsoutfit anprobiert werden. Und auch wenn der Sommer naht, sollte bei all den Schoko-Ostereiern und internationalen Speisen, die genascht werden können, nicht an die Bikinifigur gedacht werden.

Ostermarkt und Shopping in Nürtingen

Festlich herausgeputzt präsentiert sich Nürtingen am Sonntag, 6. April, beim OsternestleMarkt von 11 Uhr bis 18 Uhr und dem verkaufsoffenen Sonntag, von 12 Uhr bis 17 Uhr. Die Altstadt wird frühlingshaft geschmückt sein und Kunsthandwerker sowie regionale Händler präsentieren hochwertige Waren – viele Gründe, für einen Besuch in der Hölderlinstadt, um Osterstimmung, einzigartiges Kunsthandwerk und entspanntes Sonntagsshopping zu genießen.

Waldenbuch blüht auf

Beim Waldenbucher Frühlingserwachen am Sonntag, 13. April, von 13 Uhr bis 18 Uhr kann durch die blumengeschmückte Altstadt gebummelt werden. Auf einem Flohmarkt können Schätze gehoben und regionale Köstlichkeiten genossen werden. Bei Kindern sorgen kleine Oster-Überraschungen für Freude. Frühlingshafte Dekorationen und attraktive Angebote machen den Stadtbummel zu einem besonderen Erlebnis für alle Oster- und Frühlingsfans.

Frühlingszauber in Esslingen

Die Esslinger Altstadt erwacht am Samstag, 5. April und Sonntag, 6. April, jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr endgültig aus dem Winterschlaf. Beim „Esslinger Frühling“ locken Gartentage, ein Büchermarkt und ein Spieleparadies. Am Sonntag fiebern die Besucher beim traditionellen Gummi-Entenrennen auf dem Neckar mit, für das Lose gekauft und bei dem Preise abgestaubt werden können. Eine Mobilitätsschau und entspanntes Ostershopping in den Fachgeschäften runden das abwechslungsreiche Programm für die ganze Familie ab.

Sonderkonzert zur Sterbestunde Jesu

In der Lutherkirche in Bad Cannstatt, ist am Karfreitag, 18. April, um 15 Uhr, ein einzigartiges Sonderkonzert zu hören: In der Reihe „Musik am 13.“ wird ein „Konzert zur Sterbestunde Jesu“ aufgeführt. Diese Passionsvertonung von Gottfried Heinrich Stölzel begeistert mit dramatischen und auch einfühlsamen Klängen. Es singen Inma Férez, Joowon Chung, Alexander Schneider und weitere Solisten, begleitet vom Bachchor Stuttgart und dem Bachorchester Stuttgart. Karten sind ab 20 Euro auf der Webseite des Bachchor und an der Tageskasse erhältlich.

Parsifal im Opernhaus Stuttgart

Richard Wagners „Parsifal“ kommt am Ostermontag, 21. April, um 16 Uhr, im Opernhaus Stuttgart zur Aufführung. Das Bühnenweihfestspiel in drei Aufzügen erzählt von einem keuschen Ritterorden, dem verwundeten König Amfortas und der Suche nach Erlösung. Die Inszenierung von Calixto Bieito zeigt die Verzweiflung in einer post-apokalyptischen Welt und hinterfragt traditionelle religiöse Bilder. Der Veranstalter verspricht eine einzigartige Mischung aus Mysterium, Drama und tiefgründiger Philosophie.

Dirty Dancing in der Liederhalle

„Dirty Dancing in Concert“ kehrt nach einer erfolgreichen Welttournee nach Deutschland zurück und kommt am Ostermontag, 21. April, in die Liederhalle Stuttgart. Der Film-Klassiker aus den 80er Jahren wird auf einer großen Leinwand gezeigt, während eine Live-Band die ikonischen Songs wie „The Time of My Life“ spielt. Nach der Vorführung kann auf der Aftershowparty zu den größten Hits des Schmachtstreifens getanzt und gefeiert werden – ein echtes Erlebnis für alle eingefleischten Fans.