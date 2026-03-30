Ostermarsch in Stuttgart: Nazi-Tochter kämpft seit 50 Jahren für Frieden

Protest gegen Krieg: Am Samstag ist in Stuttgart Ostermarsch. Mit dabei ist auch Sigrid Altherr-König, Tochter von Nazi-Eltern. Sie engagiert sich seit ihrer Jugend für Frieden.
Was macht es mit einem, wenn die Eltern Nazis waren? Sigrid Altherr-König hat ihre Mutter und ihren Vater immer wieder gefragt, warum sie sich nicht gewehrt haben gegen das Hitler-Regime, warum sie sogar Funktionen zur Zeit des Nationalsozialismus innehatten. „Die Antwort war Schweigen“, sagt die 72-jährige Esslingerin. Sie selbst schwieg nicht. Sondern nahm sich vor, „alles zu tun für den Frieden und gegen eine Rechtsentwicklung, um zukünftiges Leid zu verhindern“, wie sie sagt. „Ich könnte nicht in den Spiegel schauen, wenn mir meine Kinder die gleichen Fragen stellen würden, die ich meinen Eltern gestellt habe.“