Ostermarkt in Waiblingen: Kunsthandwerk, Kulinarik und eine Buchstaben-Rallye durch die Altstadt

Bunte Frühlingsblumen, hübsche Osterdeko, Nützliches für den Alltag und Leckeres für den Gaumen: Am Sonntag steigt der Ostermarkt in Waiblingen mit vielen Attraktionen für Familien.

Trocken und teilweise sonnig – so lautet bisher die Vorhersage für Sonntag, 22. März. Das freut Evelyn Philipp, die bei der WTM GmbH der Stadt Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) unter anderem für die Organisation des Ostermarkts zuständig ist. Dieser bringt am Sonntag wieder rund 100 Marktbeschicker in die Waiblinger Altstadt. Und diese wiederum ziehen voraussichtlich einige tausend Besucher aus dem Remstal und Stuttgart an.

Evelyn Philipp geht davon aus, dass es am Sonntag in den Gassen „wirklich voll“ werden wird. Schließlich ist einiges geboten, insbesondere für Familien. Das Angebot reicht vom Kinderkarussell auf dem Rathausvorplatz über Bastelaktionen unter den Arkaden des Alten Rathauses, Kinderschminken in der Touristinfo bis zu einer Spielstraße, auf der mehrere Vereine zwischen 12 und 16 Uhr den Nachwuchs in der ausnahmsweise autofreien Langen Straße bespaßen.

Unsere Empfehlung für Sie Straßenfest in Waiblingen Der Ostermarkt kommt bunt um die Ecke Zum Ostermarkt präsentiert sich Waiblingen frühlingshaft und bunt. Mehr als 80 Stände locken kleine und große Besucher in die Stadt.

Zum ersten Mal gibt es beim Ostermarkt eine „Buchstaben-Rallye“, bei der Kinder sich auf die Suche nach bunten Ostereiern machen dürfen. Die kleinen Kunstwerke sind in der Kunstschule Unteres Remstal entstanden und verstecken sich am Sonntag in den Schaufenstern von insgesamt zwölf Läden. Auf der Hinterseite jedes Ostereis steht ein Buchstabe, den es zu notieren gilt.

Buchstabenrallye zu zwölf Stationen

Wer alle Eier findet, kann aus den zwölf Buchstaben das Lösungswort zusammensetzen und mit etwas Glück einen der Stadtgutscheine im Wert von 25 Euro gewinnen. „Die Kinder können bei der Touristinfo oder bei den teilnehmenden Einzelhändlern eine Stempelkarte holen“, sagt Evelyn Philipp. Eben dort können die ausgefüllten Karten dann später auch abgegeben werden. Die Einzelhandelsgeschäfte haben am verkaufsoffenen Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Diese bunten Ostereier sind in Schaufenstern in Waiblingens Innenstadt „versteckt“. Foto: Kunstschule Unteres Remstal

Die Beschicker des Kunsthandwerkermarkts und des Krämermarkts sind bereits ab 11 Uhr an ihren Ständen. Sie bieten eine große Auswahl an: nützliche Haushaltwaren, Körbe, Lederwaren und Lammfelle sowie kunstvoll gestaltete Ostereier, fein riechende Naturseifen, selbst gegossene Kerzen, handgemachten Schmuck, handgemixte Gewürze, bunte Frühlingsblüher und Kunstobjekte. Bei der Auswahl lege sie Wert auf qualitativ gute Ware, sagt Evelyn Philipp: „Da soll kein Ramsch dabei sein.“ Viele der Händlerinnen und Händler kommen schon seit Jahren zum Ostermarkt, der so angesagt ist, dass es eine Warteliste für neue Bewerber gibt.

Essen gehört natürlich zum Marktbummel. Wie gewohnt, gibt es dazu Angebote rund um das Rathaus, eine weitere Anlaufstelle ist der Bereich am Beinsteiner Tor. Zu kaufen gibt es Speisen aus aller Herren Länder – beispielsweise afrikanisches Fingerfood, ungarische Langosch oder schwäbische Maultaschen.

Viele Parkplätze und ein Shuttle-Service

Zum Ostermarkt nach Waiblingen kommt man gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mehrere Buslinien halten am Rand der Altstadt. Besucher, die mit dem Auto kommen, können beispielsweise die „Postplatzgarage“ oder die Marktgarage ansteuern. Letztere ist aber nur über die Straße Weingärtner Vorstadt erreichbar, da die Lange Straße gesperrt wird. Das Parkhaus „Tiefgarage Querspange“ am Alten Postplatz ist am Sonntag geschlossen.

Eine weitere Möglichkeit ist, das Auto am großen, kostenlosen Parkplatz bei der Rundsporthalle, Beinsteiner Straße 160, abzustellen. Von dort aus kann man entweder in etwa 15 Minuten durch den Landschaftspark Talaue bis zum Ostermarkt spazieren oder in einen kostenlosen Shuttlebus steigen. Der Shuttle verkehrt zwischen 10.45 und 18.30 Uhr von der Rundsporthalle über die Stadtmitte, Waiblinger Tor und Ameisenbühl via Bürgerzentrum zurück zur Rundsporthalle.