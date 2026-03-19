Ostermarkt in Waiblingen: Kunsthandwerk, Kulinarik und eine Buchstaben-Rallye durch die Altstadt

Bunte Frühlingsblumen, hübsche Osterdeko, Nützliches für den Alltag und Leckeres für den Gaumen: Am Sonntag steigt der Ostermarkt in Waiblingen mit vielen Attraktionen für Familien.
Trocken und teilweise sonnig – so lautet bisher die Vorhersage für Sonntag, 22. März. Das freut Evelyn Philipp, die bei der WTM GmbH der Stadt Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) unter anderem für die Organisation des Ostermarkts zuständig ist. Dieser bringt am Sonntag wieder rund 100 Marktbeschicker in die Waiblinger Altstadt. Und diese wiederum ziehen voraussichtlich einige tausend Besucher aus dem Remstal und Stuttgart an.