Ostermarkt: Die schnellste Quietsche-Ente vom Rankbach

Rund 400 kunterbunte Enten schwimmen in Malmsheim um die Wette – einer der Höhepunkte des Ostermarkts, der wie immer richtig viele Leute anlockt.
„Bloß jeden Tag zum Friedhof laufen, das ist doch langweilig!“Extra aus Weil im Schönbuch ist das Ehepaar gekommen, um über den Malmsheimer Ostermarkt zu flanieren. Der ist wie immer hübsch aufgebaut entlang der Bachstraße – und noch vor offiziellem Start um 12 Uhr ist hier richtig viel los. „Es ist auch einfach ein schöner Markt, ich komme immer gerne hier her“, sagt Petra Kuchs aus Rutesheim, die hier Gips- und Holzdeko verkauft, selbst gemacht natürlich. Das kommt bei den Besuchern – bei Weitem nicht nur Malmsheimer – gut an. Kuchs sei „hoffnungsvoll, dass das heute gut wird“.