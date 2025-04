An Ostern versteckt der Osterhase bunt bemalte Eier im Garten. Am Ostersonntag können die Kinder dann danach suchen und so ihr eigenes Osternest füllen. Das ist für viele in Deutschland und Europa ein liebgewonnener Brauch – doch wie entstand diese Tradition eigentlich? Wir werfen einen Blick auf die Mythen rund um den Osterhasen, seine Bedeutung und Geschichte.

Wann kommt der Osterhase?

Der Osterhase kommt traditionell am Ostersonntag, der in diesem Jahr am 20. April ist. Es ist üblich, dass Kinder am Morgen des Ostersonntags auf die Suche nach Ostereiern gehen, die der Osterhase versteckt hat.

Die Geschichte des Osterhasen: Seine erste Erwähnung

Der Frankfurter Arzt Johannes Richter erwähnte erstmals den Osterhasen im Jahr 1682. Seine Doktorarbeit trug den Titel "De ovis paschalibus – von Oster-Eiern". Darin beschrieb er einen Brauch, der bereits in der Pfalz, im Elsass, Westfalen sowie Oberdeutschland (wie Schwaben, Franken und Bayern) verbreitet war. Dieser Brauch besagte, dass ein Osterhase Eier legte und sie in den Gärten versteckte, wo Kinder sie suchen konnten. Es war jedoch auch damals schon klar, dass es sich nur um eine Fabel handelte, die man Kindern erzählte.

Die Bedeutung des Osterhasen: Wofür steht der Hase?

Der Hase repräsentiert verschiedene Motive, sowohl im religiösen Kontext des Christentums als auch im weltlichen Verständnis. Bereits im Mittelalter war der Hase ein verbreitetes Symbol in vielen christlichen Darstellungen und Kunstwerken.

Ein bekanntes Motiv ist das Dreihasenbild, das bis heute relevant ist. Es zeigt drei Hasen, von denen sich jeweils zwei ein Ohr teilen, sodass insgesamt nur drei Ohren zu sehen sind. Diese Darstellung wird als Symbol für die Dreifaltigkeit (Gott, Jesus, Heiliger Geist) interpretiert.

Das traditionelle Dreihasenbild als Vorlage für den Osterhasen? Quelle: redstone/Shutterstock

Dem Osterhasen werden jedoch auch weitere Bedeutungen zugeschrieben. Einerseits steht der Hase für Fruchtbarkeit, da ein Hasenweibchen mehrmals im Jahr Nachwuchs bekommen kann und bis zu 20 Junge zur Welt bringen kann. Dies wurde in der Menschheitsgeschichte oft als Sinnbild für Zeugungskraft und das Leben im Allgemeinen betrachtet.

Andererseits symbolisiert der Hase die Auferstehung. Hasen sind unter den ersten Tieren, die nach dem kalten Winter im Frühling ihre Jungen bekommen. Die Tatsache, dass Hasen mit offenen Augen schlafen, unterstreicht dies - sie gelten daher als Zeichen für den Auferstandenen, der nie mehr einschlafen wird. Als Symbol für die Auferstehung ist der Hase gleichzeitig eine Allegorie für Jesus. Bereits im 4. Jahrhundert betrachtete der Heilige Ambrosius den Schneehasen als Symbol für Verwandlung und Auferstehung, da er die Farbe seines Fells wechseln konnte.

Auch interessant: Schulferien in Baden-Württemberg – Übersicht über alle Termine

Der Ursprung des Osterhasen: Warum bringt er die Eier?

Der Ursprung des Osterhasen ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt. Verschiedene Theorien werden angeführt:

1. Bereits früh wurden Ostereier mit dem Dreihasenbild bemalt. Eventuell entstand so die Fabel, der Hase würde die Eier bringen.

2. Der Ursprung des Osterhasen könnte auch ein missglücktes Osterbrot gewesen sein. Ursprünglich sollte das Brot die Form eines Lamms haben. Der Legende zufolge hat sich das Brot jedoch beim Backen verformt, sodass es am Ende aussah wie ein Hase. So könnte aus dem Osterlamm der Osterhase entstanden sein.

3. Eine andere Geschichte bezieht sich ebenfalls auf das Osterbrot. Demnach wurden im Mittelalter bunte Eier in das Brot eingebacken und ein Hasenbild darauf geprägt. So entstand eventuell die Vorstellung des eierlegenden bzw. eierbringenden Hasen.

4. Vielleicht stimmt aber auch diese Legende: Im Frühling sollen wilde Hasen in den Siedlungen der Menschen ihr Futter gesucht haben. Gesehen wurden sie selten, aber sie standen im Verdacht, die Eier zu klauen bzw. zu verstecken.

Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allem nach dem 2. Weltkrieg, kamen dann Schoko-Osterhasen in die Läden und die weltweite Popularität des Osterhasen stieg.

Warum gibt es zu Ostern Ostereier?

Die Tradition der gefärbten Ostereier reicht weiter zurück als die des Osterhasen. Bereits im 12. Jahrhundert war die Eiersuche zu Ostern in verschiedenen europäischen Ländern verbreitet. Christen sehen darin Parallelen zu Jesus' Grab in Jerusalem, aus dem er am Ostermorgen auferstanden ist.

Die Ostereier symbolisieren die Auferstehung: Obwohl sie äußerlich kalt und leblos wirken, entsteht im Inneren neues Leben. Ursprünglich wurden die Eier blutrot bemalt, als Symbol für das Blut, das Jesus vergossen hat. Später wurden die Eier bunt bemalt und dekoriert. Wie bereits erwähnt, war auch das Dreihasenbild im Laufe der Zeit ein beliebtes Motiv für Ostereier.

Hier weiterlesen: 70 Spiele für Kinder - Drinnen und Zuhause Spaß haben

Was ist die Geschichte des Osterhasens? Quelle: Maya Kruchankova/Shutterstock

Die Geschichte des Osterhasen: Das waren seine Vorgänger

Da die Tradition des Eierfärbens und -versteckens schon älter ist als der Osterhase, liegt es nahe, dass früher andere Wesen die Eier herbeigeschafft haben.

Früher waren es vor allem Vögel, die die Eier brachten. Eine Legende besagt, dass Storch, Kuckuck & Co am Gründonnerstag nach Rom geflogen sind, um die Ostereier abzuholen. Bei ihrer Rückkehr am Karsamstag haben sie die Eier verteilt und versteckt. Am Ostersonntag durften sich die Kinder dann auf Eiersuche begeben.

Weitere Überbringer der Ostereier waren früher Fuchs, Hahn und Henne.

Eine Alternative zum Osterhasen gibt es in Australien. Dort gelten die von Europäern mitgebrachten Kaninchen nämlich oft als Plage. Deswegen gibt es in Australien, zusätzlich zum Osterhasen aus Schokolade, auch Schokoladen-Bilbys. Bilbys sind Kaninchennasenbeutler, eine gefährdete Tierart. Einnahmen aus den Verkäufen der Schoko-Bilbys kamen in der Vergangenheit zum Teil den Tierschutzmaßnahmen zugute.

Dem Osterhasen einen Brief schreiben

Ähnlich wie beim Nikolaus, haben Kinder ebenfalls die Möglichkeit, dem Osterhasen einen Brief zu schreiben. Die Adresse des Osterhasenpostamts lautet:

Hanni Hase

Am Waldrand 12

27404 Ostereistedt

Kommt der Brief spätestens eine Woche vor Karfreitag (also bis zum 11.04.2024) im Osterhasenpostamt an, gibt es einen Antwortbrief vom Osterhasen.