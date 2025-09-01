Osterfestspiele Salzburg: Berliner Philharmoniker wieder in Salzburg - Ring bis 2030

Die Wagner-Stadt Bayreuth bekommt in den nächsten Jahren Konkurrenz. In Salzburg ist ein «Ring»-Zyklus geplant - mit einem Spitzenorchester und einem weltumspannenden Regiekonzept.
Salzburg - Die Berliner Philharmoniker planen ein Mammutprojekt in Österreich. Ab 2026 führen das Orchester und ihr Chefdirigent Kirill Petrenko Richard Wagners "Ring des Nibelungen" bei den Osterfestspielen Salzburg auf, wie das Festival mitteilte. Der mehrjährige Zyklus wird von dem russischen Bühnen- und Filmregisseur Kirill Serebrennikow inszeniert.