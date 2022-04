Reichenbach im Kreis Esslingen Junge Frau entführt und vergewaltigt

Eine 23 Jahre alte Frau ist am Freitagabend auf dem Heimweg von der Arbeit in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) entführt und vergewaltigt worden. Der 36-jährige Tatverdächtige wurde am Samstag festgenommen.