16 In den Ferien können nicht nur Ostereier gesucht werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Stuttgart und die Region haben jede Menge Ausflugsziele zu bieten. Zudem gibt es in den Osterferien auch wieder zahlreiche Veranstaltungen für die ganze Familie. Wir haben eine Auswahl für unsere Leserinnen und Leser zusammengestellt.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Einige Schülerinnen und Schüler in der Region wurden schon am Freitag in die diesjährigen Osterferien entlassen. Die meisten Mädchen und Buben in und rund um Stuttgart werden allerdings erst am Mittwoch ihren letzten Schultag vor den Osterferien haben. Wo Familien dann bis zum Schulstart am Montag, 17. April, schöne Stunden verbringen können, wollen wir anhand von einigen Beispielen in unserer Bildergalerie aufzeigen.

Egal ob Erlebnispark mit Achterbahnen, Tiere streicheln auf der Jugendfarm, Mitmachaktionen in verschiedenen Museen, Rutscherlebnisse in Schwimmbädern oder im Theater in andere Welten eintauchen: In Stuttgart und in der Region wird einiges geboten.