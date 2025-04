1 Wegen eines Streiks der griechischen Fluglotsen könnten Flüge nach Griechenland ausfallen. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Zum Start der Osterferienzeit bringt ein angedrohter Ausstand der griechischen Fluglotsen Reisepläne durcheinander. Am Athener Airport etwa geht am Mittwoch nichts. Welche Rechte haben Touristen?











Wer Mitte der Woche nach Griechenland in den Urlaub fliegen will, sollte seinen Flugstatus prüfen. An den griechischen Airports droht Stillstand, weil die Fluglotsinnen und Fluglotsen sich am Mittwoch an einem landesweiten Großstreik beteiligen wollen und dann 24 Stunden die Arbeit niederlegen.