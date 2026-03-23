Osterbrunnen in Fellbach: Zum Jubiläum bekommt Brunnenfigur Bacchus eine bunte Krawatte verpasst

Zum 25. Mal haben die Fellbacher Landfrauen den Bacchus-Brunnen an der neuen Kelter mit Osterkrone, Eier-Girlanden, Blumen und viel Grün österlich geschmückt.
Mit kritischem Blick hat Birgit Burgel vom Vorstandsteam der Landfrauen in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) den Bacchus-Brunnen auf dem Platz vor der neuen Kelter umrundet. Ihr ist sofort aufgefallen, dass die Bögen der Girlande aus Scheinzypresse, Eibe und anderem Grün rund um das steinerne Wasserbassin nicht auf einer Ebene hängen – und beim 25. Osterbrunnen soll alles perfekt sein.