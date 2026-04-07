Oster-Ausflug mit der Familie: Neues Foto von Thomas Gottschalk löst Begeisterung aus

Der an Krebs erkrankte Entertainer Thomas Gottschalk hatte sich im vergangenen Dezember aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dass nun trotzdem ein Schnappschuss des Moderators bei Instagram aufgetaucht ist, löste Begeisterung bei seinen Fans aus.

Wenn er auftaucht, sorgt er seit jeher für Aufsehen. Nachdem Thomas Gottschalk (75) Ende November 2025 seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und im Dezember seinen TV-Abschied gefeiert hatte, freuen sich seine Fans umso mehr, wenn der Showmaster sich in der Öffentlichkeit zeigt. Am Ostermontag veröffentlichte der Instagram-Account des Restaurants Bräustüberl am Tegernsee drei Bilder, der den Oster-Besuch des Moderators in der Traditionsgaststätte festhielt.

"Gestern durften wir Thomas Gottschalk, den 'Wetten, dass..?'-König mit seiner Familie bei uns begrüßen", hieß es zu einer Bilderreihe, die den ehemaligen Moderator unter anderem strahlend neben Ehefrau Karina zeigt. "Ein Besuch, über den wir uns ganz besonders gefreut haben. So herzlich, so unkompliziert und genau so, wie ein Abend bei uns sein soll: gemeinsam am Tisch, ein gutes Bier, echte Gespräche."

Gottschalk ließ es sich zudem nicht nehmen, sich ins Gästebuch einzutragen, wie ein Foto seines Eintrags zeigt. In dem Buch hatte sich zuvor Kardinal Reinhard Marx verewigt, weshalb der Moderator schrieb: "Der Kardinal war gerade da! Doch jetzt komm ich! Ich war der Nächste in der Reihe! Wetten dass..."

Viel Zuspruch für an Krebs erkrankten Moderator

Die Fotoreihe sorgte für viele begeisterte Stimmen in der Kommentarspalte. "Es ist toll, ihn so glücklich zu sehen" oder "Wie schön von Thomas zu hören und zu lesen" ist dort neben vielen Genesungswünschen zu lesen. "Freut mich, dass es Thomas Gottschalk so gut geht", kommentierte ein User die Bilder. "Schön, Thomas Gottschalk mit Karina so fröhlich zu sehen", fügte eine Nutzerin an. "Weiterhin gute Genesung und lass doch öfter mal von dir hören, lieber Thomas!" Auch andere User machten deutlich, wie sehr ihnen der Showmaster fehlt: "Ich vermisse seinen Schalk, Witz, Humor, Schlagfertigkeit etc. auf dem Bildschirm."

Am 30. November hatte Thomas Gottschalk gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina öffentlich gemacht, dass er an einer schweren Krebserkrankung leidet. Am 6. Dezember hatte sich Gottschalk mit einer letzten Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" aus dem Fernsehen verabschiedet. Anschließend kündigte er auf Instagram an, sich die nächsten sechs Monate ausschließlich um seine Genesung zu kümmern.