Oster-Ausflug mit der Familie: Neues Foto von Thomas Gottschalk löst Begeisterung aus

Der an Krebs erkrankte Entertainer Thomas Gottschalk hatte sich im vergangenen Dezember aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dass nun trotzdem ein Schnappschuss des Moderators bei Instagram aufgetaucht ist, löste Begeisterung bei seinen Fans aus.
Wenn er auftaucht, sorgt er seit jeher für Aufsehen. Nachdem Thomas Gottschalk (75) Ende November 2025 seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und im Dezember seinen TV-Abschied gefeiert hatte, freuen sich seine Fans umso mehr, wenn der Showmaster sich in der Öffentlichkeit zeigt. Am Ostermontag veröffentlichte der Instagram-Account des Restaurants Bräustüberl am Tegernsee drei Bilder, der den Oster-Besuch des Moderators in der Traditionsgaststätte festhielt.